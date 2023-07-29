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已被騙上百萬…桃園8旬翁堅持再匯50萬投資 見警苦勸還大笑
桃園一名80歲老翁加入股市理財群組，落入假投資真詐騙圈套，已經遭騙上百萬元，結果昨下午老翁到銀行要求再匯50萬元，行員察覺有異立即報警，警方到場苦口婆心勸導，老翁卻哈哈大笑執意領錢，最終警方只好聯絡其女兒到場，經一番勸說才讓老翁態度軟化放棄。
桃園警分局中路派出所昨下午1點多接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，到場時吳姓老翁表示，日前在網絡認識朋友推薦加入股市理財群組，不疑有他多次匯款及當面交付，由群組每日回報可觀的獲利，員警查閱其手機內LINE群組資訊，發現是詐騙集團經常使用的假投資真詐騙，且吳翁還同時參加2個以上群組，損失已破百萬。
對此員警不斷向他勸導，老翁見員警一臉嚴肅卻哈哈大笑，表示可以理解員警保護民眾用心良苦，他說自己非常信任警察但就是不認為被騙，讓員警啞口無言，之後老翁決定放棄匯款改提領新台幣50萬元，等對方聯絡再交付，不願配合員警查緝，也不透露其他細節。
最後員警只好聯絡其女兒到場，並說明此類投資群組，都是帳面上讓民眾看到有獲利，或是小償甜頭給一小筆獲利現金，但等到想要出金時就將投資者踢出群組，損失慘重，老翁聽了終於態度軟化，同意放棄投資。警方呼籲，民眾投資應循正當管道，切勿相信不實訊息或加入不明來源的投資群組，以免遭詐騙。
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