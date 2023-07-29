新北國中生騎鐵馬逆向左轉迎撞機車 恐吞1200元罰鍰
新北市一名國中生張姓少年，這個月26日清晨騎乘一輛YouBike腳踏車上課，途中騎經三重區國道路與車路頭街口，跟著前方一輛腳踏車，逆向跨越雙黃線直接左轉，不慎迎面與對向連男所騎機車發生碰撞，雙雙倒地擦傷。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。警方表示，張少逆向違規依道交條例第74條第1項第1款開處，最高恐挨罰1200元罰鍰。
據了解，張姓少年（13歲）這個月26日清晨6時許騎乘一輛YouBike腳踏車上課，途中騎經三重區國道路與車路頭街口時，他跟著前方另輛腳踏車逆向跨越雙黃線直接左轉，不慎與對向連男（23歲）所騎機車發生碰撞。瞬間撞擊兩人抛飛落地，所幸僅肢體輕微擦挫傷沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。
事後連男不滿張姓少年跟著前方另輛腳踏車違規左轉，怒將行車記錄器畫面上傳網路，並貼文寫下「父母應該教導孩子正確上路的觀念吧！」引發網友熱議，誤以為是家長帶頭違規，紛紛留言公審。
對此，三重警方表示，經查兩輛違規腳踏車騎士互不認識，也沒有任何關係，至於少年違規跨越雙黃線逆向左轉，當場依道交條例第74條第1項第1款之規定，慢車駕駛人不服從執行交通勤務警察之指揮或不依標誌、標線、號誌之指示，開處300元以上1200元以下罰鍰。呼籲用路人要遵循交通規則以免肇禍挨罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言