新北國中生騎鐵馬逆向左轉迎撞機車 恐吞1200元罰鍰

新北市一名國中生張姓少年，這個月26日清晨騎乘一輛YouBike腳踏車上課，途中騎經三重區國道路與車路頭街口，跟著前方一輛腳踏車，逆向跨越雙黃線直接左轉，不慎迎面與對向連男所騎機車發生碰撞，雙雙倒地擦傷。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。警方表示，張少逆向違規依道交條例第74條第1項第1款開處，最高恐挨罰1200元罰鍰。

據了解，張姓少年（13歲）這個月26日清晨6時許騎乘一輛YouBike腳踏車上課，途中騎經三重區國道路與車路頭街口時，他跟著前方另輛腳踏車逆向跨越雙黃線直接左轉，不慎與對向連男（23歲）所騎機車發生碰撞。瞬間撞擊兩人抛飛落地，所幸僅肢體輕微擦挫傷沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

事後連男不滿張姓少年跟著前方另輛腳踏車違規左轉，怒將行車記錄器畫面上傳網路，並貼文寫下「父母應該教導孩子正確上路的觀念吧！」引發網友熱議，誤以為是家長帶頭違規，紛紛留言公審。