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新北國中生騎鐵馬逆向左轉迎撞機車 恐吞1200元罰鍰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名國中生張姓少年，這個月26日清晨騎乘一輛YouBike腳踏車上課，途中騎經三重區國道路與車路頭街口，跟著前方一輛腳踏車，逆向跨越雙黃線直接左轉，不慎迎面與對向連男所騎機車發生碰撞，雙雙倒地擦傷。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。警方表示，張少逆向違規依道交條例第74條第1項第1款開處，最高恐挨罰1200元罰鍰。

據了解，張姓少年（13歲）這個月26日清晨6時許騎乘一輛YouBike腳踏車上課，途中騎經三重區國道路與車路頭街口時，他跟著前方另輛腳踏車逆向跨越雙黃線直接左轉，不慎與對向連男（23歲）所騎機車發生碰撞。瞬間撞擊兩人抛飛落地，所幸僅肢體輕微擦挫傷沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

事後連男不滿張姓少年跟著前方另輛腳踏車違規左轉，怒將行車記錄器畫面上傳網路，並貼文寫下「父母應該教導孩子正確上路的觀念吧！」引發網友熱議，誤以為是家長帶頭違規，紛紛留言公審。

對此，三重警方表示，經查兩輛違規腳踏車騎士互不認識，也沒有任何關係，至於少年違規跨越雙黃線逆向左轉，當場依道交條例第74條第1項第1款之規定，慢車駕駛人不服從執行交通勤務警察之指揮或不依標誌、標線、號誌之指示，開處300元以上1200元以下罰鍰。呼籲用路人要遵循交通規則以免肇禍挨罰。

張姓少年跟著前車違規逆向左轉，迎面與對向來車發生碰撞，警依法開處。記者曾伯愷／翻攝
張姓少年跟著前車違規逆向左轉，迎面與對向來車發生碰撞，警依法開處。記者曾伯愷／翻攝
張姓少年跟著前車違規逆向左轉，迎面與對向來車發生碰撞，警依法開處。記者曾伯愷／翻攝
張姓少年跟著前車違規逆向左轉，迎面與對向來車發生碰撞，警依法開處。記者曾伯愷／翻攝
張姓少年跟著前車違規逆向左轉，迎面與對向來車發生碰撞，警依法開處。記者曾伯愷／翻攝
張姓少年跟著前車違規逆向左轉，迎面與對向來車發生碰撞，警依法開處。記者曾伯愷／翻攝
張姓少年跟著前車違規逆向左轉，迎面與對向來車發生碰撞，警依法開處。記者曾伯愷／翻攝
張姓少年跟著前車違規逆向左轉，迎面與對向來車發生碰撞，警依法開處。記者曾伯愷／翻攝

腳踏車 酒駕

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