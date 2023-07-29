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墾丁「鹿境」遭竊2幼鹿平安返家！警方找到訂購買家稱「不知道對方用偷的」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮高人氣的「鹿境」梅花鹿互動體驗園區，27日杜蘇芮風來襲深夜，有竊賊侵人畜舍將2頭剛出生的幼鹿，綑綁四肢後拋出牆外運走，各界憂心小鹿安危；恆春警方昨天已找到住滿州鄉的買家及小鹿，2頭小鹿交由園區人員平安帶回，恆春警方已掌握竊嫌身分追緝中。

恆春警方經過2天全力查緝，查知昨天有人在網路po文撿到2頭小鹿，進而找到住滿州鄉的買主，買主承認透過友人和友人「訂購」梅花鹿，也喊冤說不知道對方竟然是以偷竊方式潛入鹿園，以為是到合法鹿場代買；警方已經掌握竊嫌身分全力查緝到案；至於2頭被竊走的幼鹿，園區表示帶回鹿園後，經檢查身心狀況正常。

這起綁架偷鹿案件發生在27日凌晨，1名男子利用風雨掩護潛入鹿園畜舍，選定3頭鹿後，其中2頭幼鹿綑綁後拋出牆外，第3頭疑因體型太大帶不走，竟然捆綁四肢後棄置在地上任由風吹雨打，引發各界撻伐。工作人員上午發現後帶回搶救，獸醫照護後體溫回溫，狀況已穩定。

屏東縣恆春鎮鹿境梅花鹿互動體驗園區27日深夜，有竊賊侵人畜舍將2頭剛出生的幼鹿綑綁後拋出牆外運走，恆春警方已尋獲住滿州鄉買家及小鹿，2頭小鹿已交由園區人員帶回。圖／民眾提供
屏東縣恆春鎮鹿境梅花鹿互動體驗園區27日深夜，有竊賊侵人畜舍將2頭剛出生的幼鹿綑綁後拋出牆外運走，恆春警方已尋獲住滿州鄉買家及小鹿，2頭小鹿已交由園區人員帶回。圖／民眾提供
屏東縣恆春鎮鹿境梅花鹿互動體驗園區27日深夜，有竊賊侵人畜舍將2頭剛出生的幼鹿綑綁後拋出牆外運走，恆春警方已尋獲住滿州鄉買家及小鹿，2頭小鹿已交由園區人員帶回。圖／鹿境提供
屏東縣恆春鎮鹿境梅花鹿互動體驗園區27日深夜，有竊賊侵人畜舍將2頭剛出生的幼鹿綑綁後拋出牆外運走，恆春警方已尋獲住滿州鄉買家及小鹿，2頭小鹿已交由園區人員帶回。圖／鹿境提供

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