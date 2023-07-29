高雄女駕駛停紅燈遭撞對方肇逃 警來電才知不只她倒楣

李姓女駕駛昨上午駕車在高雄左營區一處路口停等紅燈遭追撞，李女下車察看，因颱風天雨勢大，先撐傘退至路邊等警方到來，但對方駕駛沒下車反趁隙逃離，幸警方行車記錄器錄下車號追查；李返家後，又接到鳳山警方通知，始知對方撞到她車子逃逸半小時後，又撞了另一輛車也肇逃。

高雄一名網友在PTT貼文徵求昨天上午11時許有經過在左營區明誠二路的轎車行車記錄器，原PO敘述，家人在昨天上午11時許，駕車在明誠二路接近自由二路路口停等紅燈，遭後車追撞。

原PO說，當時家人下車查看，並退至路邊報警。在等待警方到場時，對方始終沒下車。警車到場時，對方卻趁著車流量大，先將車駛至路邊，之後逕行開車離去，警方行車記錄器有錄到對方移車後的位置和車牌號碼，正追查中。

原PO指出，當下雨勢很大，家人又撐著傘，所以沒有緊盯著，怎麼也沒想到對方會在眼前肇逃，由於家人行車記錄器視角只有正前方，事發當下雖有錄到被追撞碰撞震動與聲響，但仍希望在該時間點行經的其他車主能補充協助提供完整的事發過程畫面，並描述對方車輛為銀色TOYOTA Vios。

原PO指出，家人後來接到警察來電，有找到車主，但非當時駕車之人，車主說已經賣給車行好幾個月，但還沒完成過戶，車主並指出昨天也接到另一派出所打來釐清該車的另一起追撞事故，車主為此去找車行，想釐清該車目前轉賣給誰使用，車行老闆卻拒絕透露，感覺整件事很不單純。

轄區左營警分局警方指出，新莊派出所員警於當天上午11時許，前往處理該起交通事故，到場後了解，李姓女駕駛（34歲）於當天11時2分許，駕車沿明誠二路西向東方向行駛，行至自由二路路口停等紅燈時，遭後方車輛追撞，李女下車查看，肇事車輛則伺機駛離現場。目前已鎖定肇事車輛，追查駕駛身分後，將通知到案說明。