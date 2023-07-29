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道路狹小車輛違停 礁溪惡火奪命 住戶：我們就該死？

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉興農路1巷一處民宅日前發生火災，造成2人死亡，當地住戶直指該地道路狹小畫設白線，許多車輛又超出白線違停，事發時消防車根本進不來，耽誤寶貴救災時間，長期和公家機關反應都不了了之，「裡面的住戶就這麼該死嗎？」

7月24日下午4時許，興農路1巷內1棟3層樓高的民宅發生火災，83歲林姓婦人與58歲林姓兒子在屋內2樓，被消防人員救出時林婦全身92%三度燒燙傷、林男全身燒傷，送醫搶救仍回天乏術，林婦23歲男孫、孫子友人29歲謝男及時逃出，有嗆傷但無生命危險。

當地住戶說，火災發生時很快就聽到消防車鳴笛聲，卻遲遲未見水箱車進來救火，後來看到1輛小車先進來，拉水線支援，仍無法及時滅火。「大型消防車根本進不來！」住戶指出，當地連外道路只有興農路1巷，路面狹小，會車都很困難，路面畫設白線，許多附近的車主來此停車，超出白線，大型車輛根本無法駛入。

住戶表示，他們多年來向公家機關反映消防巷道問題，希望至少畫設紅線讓車輛不敢停放，都杳無音訊，懷疑當政者害怕失去停車者的選票才置之不理。住戶憤慨稱，附近也有收費停車場，部分人士捨不得花錢來此違停延誤救災，公家機關又無作為，火災發生5天了，現在仍有車輛違停，莫非是「今日公祭、明日忘記」？

礁溪鄉公所表示，8月4日下午3時將辦會勘，邀請警局、消防局、自來水公司與台鐵，討論是否在興農路1巷畫設紅線以及設置消防栓，並進一步探討路面拓寬等問題；本周由於颱風來襲，較不方便作業，已經盡快辦理，原則上會改畫紅線。

消防局第一大隊長陳錫忠指出，興農路1巷緊鄰平交道，當天消防車到場時恰逢火車經過，從平交道彎進小巷又是90度直角，大車不易進入，才會稍有耽擱，小車進入後拉水線支援，水量未曾間斷；宜蘭縣警局礁溪分局表示，若該路段改畫紅線，警方會確實執法取締違停。

礁溪興農路一段火災釀2死，住戶直指當地路面太小加上車輛違停，事發當下大型消防車無法進入，無法及時救災。圖／宜蘭縣消防局提供
礁溪興農路一段火災釀2死，住戶直指當地路面太小加上車輛違停，事發當下大型消防車無法進入，無法及時救災。圖／宜蘭縣消防局提供
興農路一段路面狹窄，僅容1車通過，畫設白線，許多車輛停放於此，但大幅超出白線，屬於違停。記者陳敬丰／攝影
興農路一段路面狹窄，僅容1車通過，畫設白線，許多車輛停放於此，但大幅超出白線，屬於違停。記者陳敬丰／攝影
起火的鐵皮屋內一片瓦礫與灰燼。記者陳敬丰／攝影
起火的鐵皮屋內一片瓦礫與灰燼。記者陳敬丰／攝影
宜蘭礁溪鄉興農路一巷一處民宅日前發生火災，3層樓高的民宅與旁邊的鐵皮屋起火。記者陳敬丰／攝影
宜蘭礁溪鄉興農路一巷一處民宅日前發生火災，3層樓高的民宅與旁邊的鐵皮屋起火。記者陳敬丰／攝影
住戶表示，大型消防車無法進入，被迫停在平交道前、興農路一巷外，只能讓小車先進，水量有限。圖／民眾提供
住戶表示，大型消防車無法進入，被迫停在平交道前、興農路一巷外，只能讓小車先進，水量有限。圖／民眾提供

違停 火災 宜蘭

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