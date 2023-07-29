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行人地獄誰錯？車不讓人雖祭重罰 桃園路人頻違規送命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

交通部統計桃園市今年度1至5月共發生22件行人死亡交通事故，較去年同期增加10人，其中65歲以上高齡者15人，25歲至64歲成年人計7人，而事故地點發生路口處13件、路段中計8件，其他計1件。經分析行人死亡交通事故中，逾半數為高齡族群且違規穿越道路有8件。

桃園市警察局交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，統計近期執行「行人高發事故路口精緻執法」專案勤務，今年1月1日至7月24日止，共取締車輛不停讓行人計8844件及行人違規計2864件，在透過加強宣導及強力執法後，駕駛人在路口停讓行人已明顯改善，但行人違規情形層出不窮，仍有很大的改善空間。

其中取締車輛不停讓行人，桃園分局2984件，中壢分局2571件，八德分局557件；行人違規取締桃園分局1662件，中壢分局552件，平鎮分局142件。

日前桃園楊梅一名男子深夜在超商前喝酒，突與坐在騎樓的友人提議玩「大冒險遊戲」，打賭「敢不敢躺在馬路上睡覺」，隨即醉步走到慢車道上躺著，結果慘遭車輛輾過身亡；另還有行人原緩慢行走路邊，到路口時突然加速快跑、闖紅燈穿越斑馬線遭直行車撞斃，因此警方強調，交通事故發生瞬息萬變，但有些是可以預防的，別一時貪圖方便而枉送性命。

大隊長林鼎泰提醒車輛駕駛人，行經路口如遇行人穿越道路，無論有無號誌或行人穿越道，均應禮讓行人優先通行，汽車轉彎時更應特別留意視野死角，移動身軀、擺頭觀察是否有行人正在通行。此外，更呼籲行人切勿任意穿越車道、擅闖紅燈及低頭滑手機等危險行為，其行為容易使駕駛人為了避讓緊急剎車而造成交通事故。期盼除駕駛人能養成停讓行人外，行人亦應養成遵守交通規則的用路習慣。

桃園楊梅一名男子酒醉躺路中央遭撞身亡。圖／交通警察大隊提供
桃園楊梅一名男子酒醉躺路中央遭撞身亡。圖／交通警察大隊提供
行人闖紅燈過馬路遭撞飛送命。圖／交通警察大隊提供
行人闖紅燈過馬路遭撞飛送命。圖／交通警察大隊提供

桃園 行人地獄 交通違規

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