影／高雄路樹壓傷路人毀車影像曝 傷者車主難求償

杜蘇芮颱風過後，今天上午高雄市放晴，已無風雨，但小港區大業北路1棵高10多公尺的路樹，卻突然倒下，不巧樹下有人擺攤賣早餐，2名買早餐的男女躲避不及，遭倒下的路樹擊中，就醫後已無大礙；路邊的4輛汽機車也遭倒樹砸毀，影像曝光。不過，傷者和車主可能求償無門。

據了解，今天上午7時許，1棵種植在高雄市小港區大業北路人行道的路樹，高約10公尺，忽然倒下，當時郭姓女子（30歲）、莊姓男子（36歲）正在樹下的早餐攤買餐點，大樹倒下時，他們來不及閃避，肩膀和身體多處擦挫傷，送往小港醫院治療，已無大礙。

警、消據報到場，得悉路樹倒下，不巧也打中停在停車格的1輛白色轎車車頂，以及3輛機車，發現其中1輛機車被擊中時，車輪陷入路面，相當吃驚，直呼如果路人直接被打中，後果不堪設想，立即通報市府養工處派員移除倒塌的路樹。

杜蘇芮颱風離境後，高雄市工務局統計，至昨天共約900棵路樹傾倒，已派員清除。也因路樹倒下損毀汽機車，許多車主質疑，能不能向市府提國賠。高雄市工務局養工務表示，因天災引起的災害，屬不可抗力因素，無法理賠，和民眾的認知有落差，但民眾如提國賠仍予尊重。