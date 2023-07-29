桃園牛欄河變色原因查到了 男子洗兩個漆桶倒入水溝流進河

桃園市環保局今天上午表示，稽查人員前天（27日）追查牛欄河龍潭區河段遭染白，接連兩波稽查行動和抽取62噸染白河水，昨天中午確認是龍潭陳姓男子清洗家中過年前用剩乾掉的兩桶水泥漆桶，直接倒入雨水溝後流進牛欄河染白河水。

雖然當天檢測水質安全無虞，下游新竹縣（關西鎮）不受影響，不過環保局決定依違反水污法30條告發行為人，可處3萬元至300萬元，等收到行為人陳男說明函後再決定裁罰金額，稽查過程中的應變費用不排除向行為人求償。

環保局表示，27日稽查員沿牛欄河向上溯源至龍潭區龍源路30巷的無名橋，因未再發現乳白色污水，於該處形成斷點，於是擬訂第2波的稽查計畫，昨天（28日）持續針對牛欄河上游3條支流9家工廠全面稽查，同時向警方調閱天羅地網相關影象。

昨天中午約11時30分，稽查員於龍潭區龍源路旁的雨水渠道發現乳白廢水的微物跡證，證實為水泥漆原料與27日的推斷一致，同時調閱監視錄影畫面，比對發現行為人於27日上午11時將兩桶油漆桶清洗後，先倒入雨水溝渠再流入牛欄河，環保局稽查人員28日中午確認陳男是行為人。

陳姓行為人告訴稽查員，因為整理家中先前過年粉刷使用剩餘乾掉的水泥漆，在住家後方清洗水泥漆桶後，將清洗廢水直接倒入水溝，沒想到會流入牛欄河水還導致河水變色。