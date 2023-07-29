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無名屍歷經13年終「落葉歸根」 巧合處理的警官都是他

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣後龍溪出海口13年前發現一具男性無名屍，但身分一直無法查出，由後龍鎮公所協助安葬在公墓，苗栗警分局近期加強推動「失蹤人口家屬尋親比對工作」，採集失蹤者家屬進行比對，最近終於查出當年的無名屍是苗栗市南苗地區的謝姓男子，亡故時僅27歲，如今得以落葉歸根；巧合的是當年處理無名屍的警官張守義，調任苗栗多年後仍負責這次比對業務，發現無名屍和查出身分都有他的辛勞付出。

苗栗警分局指出，警方近期加強推動「失蹤人口家屬尋親比對工作」，針對轄內失蹤達一年以上的失蹤人口家屬，陸續採集DNA檢體，與法務部法醫研究所無名屍資料庫進行比對，期盼能幫助流落在外的無名屍找到回家的路。

今年7月中旬，苗栗縣警局鑑識科接獲警政署刑事局通知，苗栗警分局成功為一名「流浪」逾12年的無名屍找到回家的路，成為苗栗縣首例個案，透過採集直系血親DNA比對法務部法醫研究所的無名屍資料庫，順利幫助這具無名屍找回家人及回家的路。

查出身分的男性無名屍是2010年在後龍鎮後龍溪出海口河床發現，男屍身上沒有證件，也沒有其他事證可辨識身分，苗栗警分局三組組長張守義當年在後龍分駐所任職所長，對這具無名屍印象深刻，記得當時是颱風、豪雨季節，發現對方時，男屍已無法辨認面孔，但仍清楚記得男子穿著牛仔褲，已無衣服在身，但排除他殺可能。

謝姓男子生前與家人多年沒聯絡，家屬在2016年申報失蹤，最近並配合苗栗警方參與失蹤人口家屬尋親比對，終於查出失蹤多年的謝姓男子已在13年前亡故在出海口，辦理比對業務的張守義目前任職苗栗警分局三組組長，時隔多年，當年發現的無名屍仍由他的工作協助查出身分，也了卻家屬心中的遺憾，對此也是感慨萬千。

苗栗警分局推動「失蹤人口家屬尋親比對工作」，最近成功查出13年前在後龍溪出海口發現的無名屍身分，協助亡者落葉歸根。圖／苗栗警分局提供
苗栗警分局推動「失蹤人口家屬尋親比對工作」，最近成功查出13年前在後龍溪出海口發現的無名屍身分，協助亡者落葉歸根。圖／苗栗警分局提供
苗栗警分局推動「失蹤人口家屬尋親比對工作」，最近成功查出13年前在後龍溪出海口發現的無名屍身分，協助亡者落葉歸根。圖／苗栗警分局提供
苗栗警分局推動「失蹤人口家屬尋親比對工作」，最近成功查出13年前在後龍溪出海口發現的無名屍身分，協助亡者落葉歸根。圖／苗栗警分局提供
無名屍身分比對示意圖。圖／苗栗警分局提供
無名屍身分比對示意圖。圖／苗栗警分局提供

失蹤 苗栗縣

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