影／疲勞駕駛凌晨上工 煞車不及撞巡邏車...台中2警受傷

台中郭姓男子在市場經營攤商，因剛從日本回台就準備上工，今凌晨開車經南區時疑似精神不濟，未注意前方1輛巡邏警車竟直接撞上，郭車頭嚴重毀損，更造成楊姓、黃姓警員脖子拉傷、雙腳擦挫傷，所幸送醫後無大礙，警方對雙方酒測值均為0，詳細肇事原因待釐清。

警方查，郭男（45歲）今凌晨1點多駕駛1輛廂型車行經南區建國南路三段，疑似未注意從後迎面撞上前方1輛第3分局正義派出所編號346的巡邏車，猛烈撞擊下車了郭男車頭嚴重毀損，前方警車車尾也凹陷。

警方指出，當時巡邏車上駕駛楊姓警員頸部拉傷，右前座的黃姓巡佐雙膝挫傷、頸部也拉傷，隨即由救護車送醫治療所幸沒有大礙，而肇事的郭男酒測值也為0。