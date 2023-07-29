健走阿嬤？台中八旬婦7小時走12公里 見警關心還脫口「要走回台東」

台中市81歲林姓阿嬤獨自出門，沿路從大肚區徒步到沙鹿區沙田路與太平路口，7小時遠征12公里，見警方上前關心，阿嬤更脫口說出，「我要走回台東，休息一下再走」。警方在她手上發現愛心手鍊，原來林姓阿嬤失智曾走失，經連繫家屬順利返家。

家住大肚區的81歲林姓阿嬤，前天上午竟獨自出門，傍晚5點多走到沙鹿區沙田路與太平路口，因體力不支坐在人行道上休息，路過熱心民眾報警。

台中市清水警分局沙鹿所巡佐賴建明與警員陳俊宇到場關心，發現阿嬤從住家走到現在位置至少12公里遠，且精神狀況不好，警方關心阿嬤身體狀況，阿嬤竟脫口說，「我要走回台東，休息一下再走…」。

林姓阿嬤走了7個多小時，沒喝水也沒進食，警方將她帶返所內，提供熱食及水補充體力；阿嬤在用餐時，警方眼尖發現阿嬤手上配戴的愛心手鍊，順利聯繫上家屬。

阿嬤女兒說，母親失智，之前曾走失過，因而配戴愛心手鍊，這次感謝熱心民眾與警方協助，讓八旬的老邁母親順利返家。