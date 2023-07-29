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通緝犯飛車疑逃避警方追捕 國3苑裡交流道口失控翻覆送醫不治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

國道3號苗栗縣苑裡交流道口昨晚發生翻車事故，一輛白色轎車疑因國道警車追捕逃竄，在下匝道口失控，飛越數公尺寬的水溝後翻覆，過程中並撞及一輛停等紅燈的轎車，駕車男子疑似通緝犯，受困車內，身上多處傷勢，由救護人員送醫救治，延至今天清晨7點多不治身亡，案情待警方進一步釐清。

苗栗縣消防局指出，昨晚8點多接獲國3苑裡交流道口有車禍事故，派員趕往救護，現場在140縣道及國3北上匝道口，男性傷患受困在翻覆的白色轎車內，9點多將36歲身上有刺青的男性傷者救出，送往苑裡李綜合醫院治療。

駕駛白車翻覆受傷的男子疑似通緝犯，遭到國道員警追捕，在苑裡交流道下匝道時疑因車速過快失控，衝入草皮區並飛越3公尺寬水溝，撞擊在一輛Skoda轎車車頭，在北上匝道分隔島草皮上翻覆，男子受困車內，身上有多處擦挫傷，隨後由國道警方戒護送醫。遭到白車衝撞車頭的車主驚魂未定，說車子如果再往前停一點，後果不堪設想。

國道第七大隊表示，警方昨晚8時許在國道3號大甲路段發現一部自小客車沿途行車左右搖擺不穩，任意變換車道也未使用方向燈，疑有酒駕情形，員警尾隨觀察，但對方車輛突然加速駛離，在苑裡交流道離開國道，但在出口匝道因車速過快，失控衝出分隔島，並與苗140線道路停等紅燈的自小客車發生碰撞，翻覆於苑裡北向入口分隔島草地。

受傷藍姓男子被救出後送往苑裡李綜合醫院檢傷，後又轉送台中榮民醫院，今天清晨7時42分許急救無效；車輛駕駛人藍姓男子因案遭南投地檢署發布組織犯罪條例通緝在案，車內也發現有二級毒品安非他命吸食器，全案仍待進一步調查。

一輛白色轎車昨晚疑似逃避國道警方追捕，在國3苑裡交流道北上匝道口失控翻覆，受困車內男子被救出後由警方戒護送醫。圖／民眾提供
一輛白色轎車昨晚疑似逃避國道警方追捕，在國3苑裡交流道北上匝道口失控翻覆，受困車內男子被救出後由警方戒護送醫。圖／民眾提供
一輛白色轎車昨晚疑似逃避國道警方追捕，在國3苑裡交流道北上匝道口失控翻覆，受困車內男子被救出後由警方戒護送醫。圖／民眾提供
一輛白色轎車昨晚疑似逃避國道警方追捕，在國3苑裡交流道北上匝道口失控翻覆，受困車內男子被救出後由警方戒護送醫。圖／民眾提供
一輛白色轎車昨晚疑似逃避國道警方追捕，在國3苑裡交流道北上匝道口失控翻覆，受困車內男子被救出後由警方戒護送醫。圖／民眾提供
一輛白色轎車昨晚疑似逃避國道警方追捕，在國3苑裡交流道北上匝道口失控翻覆，受困車內男子被救出後由警方戒護送醫。圖／民眾提供
一輛白色轎車昨晚疑似逃避國道警方追捕，在國3苑裡交流道北上匝道口失控翻覆，受困車內男子被救出後由警方戒護送醫。圖／民眾提供
一輛白色轎車昨晚疑似逃避國道警方追捕，在國3苑裡交流道北上匝道口失控翻覆，受困車內男子被救出後由警方戒護送醫。圖／民眾提供

國道 通緝

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