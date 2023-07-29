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颱風天兒子離家失聯 高雄婦報案警3公里外涼亭尋獲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名身心障礙的尹姓男子，前天趁母親外出工作，獨自從鳳山離家，母親返家見兒子失蹤，眼見杜蘇芮颱風來襲，焦急報警，並提供兒子外貌及身形特徵，警方前往他常活動處尋人未果，沿線調監視器追查，在3公里外發現尹男在涼亭躲雨，平安無事。

警方指出，尹姓男子（35歲）前天中午12時許，在鳳山區住處離家，外出工作的尹母返家，見兒子不在家中，遍尋不著，因兒子表達能力有障礙，且杜蘇芮颱風即將來襲，尹母擔心兒子安危，焦急前往鳳崗派出所報案。

鳳崗所所長孫英哲、警員李承翰獲報後，前往尹男經常活動處所尋人，但均未發現其身影。同一時間，所內員警調閱沿線路口監視器追查尹男行蹤，警方最後在距離尹家3公里外的鎮北公園涼亭發現尹男。

當時尹男正坐在涼亭下，警方趨前關心，見他平安無事，鬆了一口氣，尹男被帶回派出所後，和母親歡喜團圓，還開心比「YA」與員警合影。

高雄尹姓男子不告而別離家，警方在3公里外尋獲人，尹男和母親歡喜團圓，還開心比「YA」與員警合影。記者石秀華／翻攝
高雄尹姓男子不告而別離家，警方在3公里外尋獲人，尹男和母親歡喜團圓，還開心比「YA」與員警合影。記者石秀華／翻攝
高雄尹姓男子因有表達能力障礙，颱風天不告而別離家，鳳山警分局鳳崗派出所警方在3公里外尋獲人帶返所，和家人團圓。記者石秀華／翻攝
高雄尹姓男子因有表達能力障礙，颱風天不告而別離家，鳳山警分局鳳崗派出所警方在3公里外尋獲人帶返所，和家人團圓。記者石秀華／翻攝

杜蘇芮颱風 監視器

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