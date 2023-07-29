颱風天兒子離家失聯 高雄婦報案警3公里外涼亭尋獲

高雄一名身心障礙的尹姓男子，前天趁母親外出工作，獨自從鳳山離家，母親返家見兒子失蹤，眼見杜蘇芮颱風來襲，焦急報警，並提供兒子外貌及身形特徵，警方前往他常活動處尋人未果，沿線調監視器追查，在3公里外發現尹男在涼亭躲雨，平安無事。

警方指出，尹姓男子（35歲）前天中午12時許，在鳳山區住處離家，外出工作的尹母返家，見兒子不在家中，遍尋不著，因兒子表達能力有障礙，且杜蘇芮颱風即將來襲，尹母擔心兒子安危，焦急前往鳳崗派出所報案。

鳳崗所所長孫英哲、警員李承翰獲報後，前往尹男經常活動處所尋人，但均未發現其身影。同一時間，所內員警調閱沿線路口監視器追查尹男行蹤，警方最後在距離尹家3公里外的鎮北公園涼亭發現尹男。