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機車停在四草大橋上 台南六旬男落海後屍體今晨尋獲
台南消防局今天零時43分獲報安平四草大橋有名男子機車遺留橋上後落海，調閱監視器發現他停放機車後一躍而下，經派遣人車及船艇到場救援，惟因颱風過境後浪大先行岸巡，清晨6時30分據報橋下消防塊內發現浮屍，初步比對為落海的六旬吳姓男子，警方通報檢方相驗，釐清死因。
消防局陸續派遣安平等分隊10車24人4艇到場後，惟因四草大橋海岸浪大，先以岸巡方式，與海巡人員分四組在岸上搜尋，並通知機車家屬抵達現場，但無所獲。因天候關係，搜救人員與家屬溝通後，暫時搜救任務。
直至6時30分，消防局接獲110轉報，在安南四草大橋下的消波塊內有發現一具浮屍，通知安平車組前往，初步比對與四草大橋落海男子同一人，且已明顯死亡，交轄區員警處理。
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