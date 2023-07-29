天使輪貨櫃卡橋下 派車吊離

天使輪落海貨櫃，昨天早上被發現卡在高雄林園中門3號橋下。圖／高雄港務分公司提供 杜蘇芮颱風來襲，日前沉沒的貨櫃船「天使輪」，約5、600只貨櫃落海，雖在颱風來臨前打撈，但仍有不少貨櫃在外漂泊，經一夜狂風驟雨，昨一只貨櫃卡在林園區中門3號橋下，地方憂造成橋體損害，港務公司昨派車將貨櫃吊離；海委會也要求船方處理汙染防治，開罰30萬元，但船長拒收，要船東趕快出面解決問題。

海委會主委管碧玲透露，已依海汙法對船長、大副、輪機長等重要船員限制離境，要求船方處理汙染防治，第一張罰單昨送到旅館，但船長拒收，拒收過程已錄音錄影存證，若7月30日船長仍未行動，會送出第二張罰單，待天候允許，會偵勘監測油汙有無擴散。

沉沒的「天使輪」共載有1349只空貨櫃，有977只隨船體沉沒，約有500到600只貨櫃落海漂流，港務公司截至前天已拖運上岸233只，擱淺52只，另有87只在打撈拖時沉沒，擱淺在鳳鼻頭沿岸消坡塊的21只貨櫃先行標記定位，昨有一只貨櫃漂流到林園區中門3號橋下。立委林岱樺說，擔心颱風風力強勁破壞力大，貨櫃會對橋體結構損害。港務公司昨中午11點10分將卡在橋下的貨櫃吊離。

「天使輪」艙內燃油滲漏，引發關注，海保署前天衛星監控影像，天使輪周邊出現長達17公里油汙，面積約2平方公里，目前仍持續往南漂流，恐造成生態危機。

港務公司表示，「天使輪」艙內燃油尚未抽除，攔油索遭颱風破壞，因海象不佳無法出港，已請海事工程公司備妥相關機具設備、人員待命，天氣好轉立即出港重新設攔油索並下水查看。