狡猾詐團監控手「我只是路過」 秒被計程車司機打臉

桃園有名63歲的林姓婦人向警方報案，稱其遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，而且保證獲利，已被騙走約160萬，雙方相約26日再面交30萬，警方獲悉後於指定地點趁27歲許姓詐欺車手再次出現欲取款時當場逮捕，並發現一名22歲的陳姓監控手就在附近監看車手動態，警方一併逮捕，警詢後將2人依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

林婦25日向中壢警分局青埔派出所報案表示，其加入投資股票群組，對方誆稱短時間可獲高報酬，而且保證獲利，她輕信後已被騙160萬元，雙方相約26日於中壢福龍街一帶面交30萬元。

警方掌握後在一旁埋伏，趁許姓詐欺手出現欲取款之際當場逮捕，更發現1名陳姓監控手就在附近監看車手動態，警方將他一併逮捕，現場除了查扣作案用的手機2支，還扣得詐欺集團偽造的「好好證券公司」收據、印章、工作證等物，警詢後將2人依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

其中監控手陳嫌還狡辯「我只是路過」，但載他來在一旁等候的計程車司機見義勇為，向警方告知「我是從高鐵站1號出口接到他的」，讓他百口莫辯秒被打臉。

中壢警方呼籲，詐欺集團冒用「好好證券公司」、「野村證券投資信託股份有限公司」等名義行騙，倘若民眾有加入相關群組，很有可能也是遭詐騙，請盡速向就近的派出所或中壢分局報案，提供資訊，以利併案擴大偵辦。提醒民眾千萬不要加入這種來路不明的LINE飆股群組，同時也要多留意家中長者，是否有異常的金錢投資、匯款等舉動，歡迎民眾隨時向警方反映，或撥打165專線諮詢。