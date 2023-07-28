快訊

前所未見！科學家發現最多突變的新冠變種病毒 潛伏在印尼1病患體內

日本銀行改變YCC政策 一文看懂為何會攪動全球市場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北新莊驚傳女子墜樓亡 警方釐清死因中

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區陳姓婦人，今天傍晚從幸福路住處5樓頂墜落，警、消獲報派員趕抵，檢視陳婦已明顯死亡無需送醫。警方勘驗現場於5樓頂發現陳婦所穿鞋子，現場沒有打鬥跡象，陳婦身上也無穿刺性傷口，初步排除有他殺嫌疑，家屬對死因沒有疑義，後續待警方調查釐清。

據了解，陳姓婦人（71歲）受宿疾所苦鬱鬱寡歡，今天傍晚5時50分左右，他從新北市住處走出新莊區幸福路住處走出直上5樓頂，不久便墜落一樓路面。路人驚見趕緊通報警、消到場協處。

警、消獲報派員趕抵，經檢視陳婦頭部重創有道3公分撕裂傷，現場已明顯死亡，陳婦沒留遺書，警方勘驗現場於5樓頂發現陳婦所穿鞋子，現場沒有打鬥跡象，陳婦身上也無穿刺性傷口。檢視公寓內監視器畫面，事發前陳婦自行走上5樓頂，初步排除有他殺嫌疑，目前家屬對死因沒有疑義，至於確切死因為何？有待警方調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市新莊區陳姓婦人，今天傍晚墜樓身亡，警拉封鎖線調查死因。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區陳姓婦人，今天傍晚墜樓身亡，警拉封鎖線調查死因。記者曾伯愷／翻攝

監視器 新北

延伸閱讀

新北中和首試辦 電動三輪貨箱機車可停卸貨停車格

全國首例！新北電動三輪貨箱機車可停卸貨停車格

新北單身聯誼配對成功率54.62%創新高 板橋3區最多人結婚

淡水男子脖子有刀傷死路邊 警：排除他殺死因待查

相關新聞

因杜蘇芮侵台受困台東栗松溫泉 救難人員冒險涉水救出2山友

2名山友因杜蘇芮颱風侵台期間受困台東栗松溫泉，歷經2天的待援，救難人員今趁湍急水位稍退，以繩索橫渡溪水成功救援脫困，待明...

狡猾詐團監控手「我只是路過」 秒被計程車司機打臉

桃園有名63歲的林姓婦人向警方報案，稱其遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，而且保證獲利，已被騙走約160萬，雙方...

新北新莊驚傳女子墜樓亡 警方釐清死因中

新北市新莊區陳姓婦人，今天傍晚從幸福路住處5樓頂墜落，警、消獲報派員趕抵，檢視陳婦已明顯死亡無需送醫。警方勘驗現場於5樓...

4觀測站監測「天使輪」油污 預計7月30日下水封堵漏油

「天使輪」打撈、除污作業因颱風暫停，高雄港務分公司今天表示，在蚵仔寮漁港、旗后燈塔、鳳鼻頭燈塔及一、二港口塔台等4處設立...

中颱杜蘇芮甫離境…老翁受困高雄六龜新威橋下 不幸溺斃身亡

中颱杜蘇芮強風暴雨肆虐台灣，多縣市傳出災情，今天下午4時許，雖暴風圈已離開台灣進入大陸，但外圍雲雨帶仍為部分地區帶來豪大雨...

天價內衣？千元內衣賣190萬元 店員開錯發票急死

基隆市區某百貨賣場發生一起結帳烏龍案，一名店員結帳時不小心一名婦人買的千餘元內衣，消費金客誤植為198萬元，事後結帳發現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦