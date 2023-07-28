新北新莊驚傳女子墜樓亡 警方釐清死因中

新北市新莊區陳姓婦人，今天傍晚從幸福路住處5樓頂墜落，警、消獲報派員趕抵，檢視陳婦已明顯死亡無需送醫。警方勘驗現場於5樓頂發現陳婦所穿鞋子，現場沒有打鬥跡象，陳婦身上也無穿刺性傷口，初步排除有他殺嫌疑，家屬對死因沒有疑義，後續待警方調查釐清。

據了解，陳姓婦人（71歲）受宿疾所苦鬱鬱寡歡，今天傍晚5時50分左右，他從新北市住處走出新莊區幸福路住處走出直上5樓頂，不久便墜落一樓路面。路人驚見趕緊通報警、消到場協處。

警、消獲報派員趕抵，經檢視陳婦頭部重創有道3公分撕裂傷，現場已明顯死亡，陳婦沒留遺書，警方勘驗現場於5樓頂發現陳婦所穿鞋子，現場沒有打鬥跡象，陳婦身上也無穿刺性傷口。檢視公寓內監視器畫面，事發前陳婦自行走上5樓頂，初步排除有他殺嫌疑，目前家屬對死因沒有疑義，至於確切死因為何？有待警方調查釐清。

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