天價內衣？千元內衣賣190萬元 店員開錯發票急死

基隆市區某百貨賣場發生一起結帳烏龍案，一名店員結帳時不小心將一名婦人買的千餘元內衣，消費金額誤植為198萬元，事後結帳發現開錯發票，急的如熱鍋上的螞蟻，警方獲報沿路調監視器找過婦人，追回發票，才讓店員心中大石放下。

忠二路派出所長張畯盛說，19日下午一名店員來報案，表示在18日下午有一名婦人購買1380的內衣商品，但店員發現誤打為發票金客190萬4400發票，婦人和店員都沒有發現。

後來店員結帳時手發現錯誤，徹夜難眠，趕緊向警方報案，經警方調閱多支監視器後，沿路一直查步行的消費者去向，發現是某醫院員工，才順利到她告知追回發票，結束這場烏龍發票案，婦人當場也嚇了一大跳，無法置信發現竟是190萬。

這名消費婦人得知事情原委後，配合將發票還給店員重新作業，開出正確金額1380元的發票。

原本急得如熱鍋上螞蟻焦急萬分的店員，眼見發票順利找回來，心裡鬆了一口氣，頻頻向警方道謝，感謝員警熱心的協助，免於帳務資料發生嚴重疏失而影響工作。