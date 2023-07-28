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中颱杜蘇芮甫離境…老翁受困高雄六龜新威橋下 不幸溺斃身亡

聯合報／ 記者古和純王勇超／高雄即時報導

中颱杜蘇芮強風暴雨肆虐台灣，多縣市傳出災情，今天下午4時許，雖暴風圈已離開台灣進入大陸，但外圍雲雨帶仍為部分地區帶來豪大雨，不過，就在同時，高雄六龜新威橋傳出有男子掉落橋下，經消防員進入沙洲協助脫困，確認男子早已溺斃，正是前天失蹤待尋的八旬曾姓老翁。

高雄六龜警分局寶來派出所前天接獲曾姓民眾報案，家中80多歲的長輩疑與家人言語衝突，氣得離家出走，沒想到，協尋第二天傳來不幸消息，疑似曾翁從新威橋上掉落下方沙洲，不幸溺斃身亡。

今天下午4時許，高市消防局接獲通報，隨即派遣9車2艇19人前往六龜區新威大橋下沙洲救援，消防員涉水搬運溺水者脫困，經晚間6時許家屬核對身分，該溺斃男子的確正是前天失蹤待尋的曾姓老翁。

高市消防員涉水入沙洲救援溺斃民眾。記者古和純／翻攝
高市消防員涉水入沙洲救援溺斃民眾。記者古和純／翻攝
高市消防員涉水入沙洲救援溺斃民眾。記者古和純／翻攝
高市消防員涉水入沙洲救援溺斃民眾。記者古和純／翻攝
高市消防員涉水入沙洲救援溺斃民眾。記者古和純／翻攝
高市消防員涉水入沙洲救援溺斃民眾。記者古和純／翻攝

六龜 失蹤 溺水 高雄市

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