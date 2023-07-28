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藉境外基金偷台面板晶片技術 檢調搜索港商新思國際科技

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

為防止台灣高科技半導體人才和技術外流，調查局再度啟動查緝違法在台發展業務、招攬人才的陸企，新竹地檢署今指揮調查局，搜索位於新北市汐止的香港商新思國際科技台灣分公司。檢調懷疑，該公司涉嫌接受政府補助從事研發，卻將面板驅動觸控晶片（TDDI）的研發單位輾轉賣給陸企，全案朝為違反兩岸關係條例等罪嫌偵辦。

香港商新思國際科技台灣分公司，母公司是位於美國加州的新思國際，主要從事半導體製造，全球擁有近5000位員工，而台灣分公司主要營業項目為觸控板、指紋辨識等人機互動的控制器、韌體、軟體等解決方案。

檢調獲報，該公司涉嫌在2019、2020年間，將旗下面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）團隊，未獲經濟部投審會同意，便擅自賣給陸企。據了解，2019年底，新思國際將亞洲行動LCD及TDDI業務，出售給北京璞華資本公司，其中TDDI研發團隊就隸屬香港商新思國際科技台灣分公司。

之後，在上海上市的對岸IC設計大廠韋爾半導體，透過增資取得璞華資本名下境外半導體基金股權，接收新思在台TDDI業務，再由該基金全額成立子公司接手，藉此取得台灣研發團隊的關鍵技術。

陸企藉境外基金取得台灣面板晶片技術，檢調搜索港商新思國際科技。示意圖／調查局提供
陸企藉境外基金取得台灣面板晶片技術，檢調搜索港商新思國際科技。示意圖／調查局提供

半導體 團隊 香港 晶片 面板

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