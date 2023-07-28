聽新聞
test
0:00 / 0:00
杜蘇芮攪局亂漂…天使輪貨櫃卡林園中門3號橋下 緊急吊離
帛琉籍「天使輪」載運的貨櫃漂流入海，處理時碰上中颱杜蘇芮攪局，今早已有貨櫃隨風雨漂流的林園區中門3號橋下，港務公司獲報派車吊離，避免貨櫃成為損害橋梁的「殺手」。
立委林岱樺表示，今早接獲里長通報，天使輪落海漂流的貨櫃已經流到中門3號橋！颱風破壞力大，為避免貨櫃對橋體結構造成損害，她立即洽高雄港務公司移除，約11點10分左右，已將卡在橋下的貨櫃吊離。
日前沉波的「天使輪」共載運1349只空櫃，19日船體沉沒後，約五、六百只貨櫃落海，一路向南漂流，港務公司至昨天已拖運上岸233只，擱淺52只；打撈拖帶過程沉沒的貨櫃87只，隨船及自然沉沒貨櫃有977只，其中擱淺在鳳鼻頭沿岸消坡塊的21只貨櫃先行標記定位，在南星灣內的31只沉沒貨櫃，空拍比對位置沒有變化，結果昨晚一夜狂風驟雨，今早有一只貨櫃流到林園區中門3號橋下。
港務公司表示，今早8點40分獲報林園區中門三號橋下發現漂流貨櫃後，即調度吊車前往處理，約11點10分左右將貨櫃吊離。重新檢視待處理落海貨櫃的數量，沿岸擱淺已逐一標記的有17只貨櫃，及南星灣內靜穩海域的31只貨櫃仍在，港務公司會在今天下午風力轉小後，再以空拍機全面檢視沿岸各貨櫃位置及狀況，持續監控追蹤。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言