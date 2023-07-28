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影／驚悚！台中女騎士闖紅燈撞進貨車底卡輪下 命大被救出

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓機車女騎士今上午騎車經西屯區時，因闖紅燈煞車不及和對向要左轉的陳姓貨車駕駛碰撞，加上颱風過境天雨路滑，吳女先是急煞倒地，再連人帶車撞進貨車頭底下，還一度卡在輪邊動彈不得，所幸吳女送醫並無生命危險，警方將調閱周邊畫面釐清雙方肇責。

台中第6分局今上午8點多獲報，西屯區華美西街二段、北平路口有車禍，吳姓女子（31歲）闖紅燈過路口時，和對向駕駛貨車要左轉的陳姓男子（21歲）碰撞，吳女車頭幾乎全毀，緊急送醫所幸無生命危險。

警方調閱路口監視器發現，吳女當時闖紅燈，發現對向貨車要左轉時緊急煞車，人車倒地後再向前滑行迎面撞上貨車，吳女甚至撞進貨車底下一度動彈不得。

警方對2人施以酒測數值均為0，將調閱更多周邊影像釐清肇事原因、雙方責任歸屬。

陳男駕駛貨車和吳姓機車騎士碰撞。記者曾健祐／翻攝
陳男駕駛貨車和吳姓機車騎士碰撞。記者曾健祐／翻攝
吳女機車幾乎全毀。記者曾健祐／翻攝
吳女機車幾乎全毀。記者曾健祐／翻攝

監視器 颱風

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