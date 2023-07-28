影／北巿2年輕人市民大道五段上玩滑板 警經過攔下開罰

年輕人喜歡玩滑板，但若是在道路、路口玩滑板，就可能吃上罰單。台北市信義分局三張犁派出所員警，這個月8日巡邏，經過菸廠路與市民大道五段14巷口時，發現有2名年輕男子在路口玩滑板，員警立即上前制止，並依道路交通管理處罰條例第78條製單舉發，並告誡民眾切勿再有這類行為。

另外有網路社群貼文，表示當天玩滑板的年輕人遭警方制止後，另有年輕人轉戰內湖區一處大賣場內玩滑板，對路過的顧客造成驚慌。