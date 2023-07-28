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颱風天驚傳死亡車禍 嘉義外送員遭酒駕男撞飛不治

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

颱風天凌晨3點半左右，嘉義一名外送員騎機車行經台1水上段遭酒駕男撞飛奪命亡。示意圖，圖中人物、車輛與新聞無關。圖／取自google maps
颱風天凌晨3點半左右，嘉義一名外送員騎機車行經台1水上段遭酒駕男撞飛奪命亡。示意圖，圖中人物、車輛與新聞無關。圖／取自google maps

杜蘇芮颱風影響台灣，53歲蘇姓外送員今天清晨3點多，冒雨騎機車行經嘉義縣水上鄉台1線某家具對向往南水上方向時，遭28歲的曾姓男駕駛轎車撞擊，從機車道噴飛至車道上，當場失去生命跡象，警消獲報趕往搶救，送嘉榮搶救仍不治，詳細事故原因待警方調查釐清。曾男涉嫌酒駕，酒測值0.43毫克。

據了解，今天凌晨3點多時水上地區下雨但雨勢不大，且颱風風勢尚未發威，蘇姓機車騎士騎著外送車行經台1線某家具對向公車亭往水上路段時，突遭酒駕曾男撞飛至車道，當場無呼吸心跳，通報警消搶救。

警方、消防人員於凌晨3點26分接獲報案到場搶救，水上消防分隊抵達現場，機車騎士傷者已無生命跡象，小腿部有大面積撕裂傷，人員立即搶救，並送嘉榮急救後，仍宣告不治，詳細事故死亡原因待檢警調查相驗釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 車道 外送員

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