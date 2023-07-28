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影／南投上演玩命關頭 賊開贓車拒捕後撞警分局旁落網
南投縣名間鄉昨天發生汽車失竊案，名間分駐所獲報後，循線追查，真的發現失竊的銀色轎車，員警立刻通報線上警力圍捕，竊嫌不停車反而以蛇行方式攔阻盤查，從名間一路追趕到南投市彰南路和南陽路口時撞車，距離南投分局不到200公尺，被警方手到擒來。
南投警分局昨天獲報，名間鄉有汽車失竊，並轉報名間分駐所協尋，副所長張建豐、警員陳凱隆及陳欣佾開車巡邏訪查，眼尖發現失竊車輛真的在路上行駛，立刻通報勤務中心指揮攔截圍捕，同時開啟警笛，示意駕駛停車受檢。
未料蔡姓嫌犯（50歲）不但未停車，還以蛇行方式妨礙警方攔查，為了避免其他車輛被撞，警方尾隨追蹤，並由勤務中心指揮圍堵，讓嫌犯沿著彰南路向北逃南投市逃逸，結果在距離分局不到200公尺的彰南路、南陽路口，銀色轎車撞上對向轎車拋錨，員警立刻上前，將蔡姓嫌犯逮捕。發現他除了竊車外，還酒後駕車，偵訊後依竊盜、公共危險等罪偵辦。
另外，南投市張姓騎士昨天停放機車後，忘記將機車鑰匙取下，被周姓男子（28歲）發現，順手牽羊騎走機車。南投派出所調閱相關跡證後，發現周嫌將機車騎到某家汽車旅館內投宿，副所長陳世卿率員查緝，果然查獲周嫌及失竊機車，當場逮捕依竊盜罪嫌送辦。
警方提醒，民眾開車或騎車，停車時「機車拔鑰匙、停車要鎖門」，就算是停在自家門口或臨時下車購物，都要小心謹慎，避免淪為竊賊下手目標。
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