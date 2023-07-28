五股男與家人神佛觀念相左 爆口角氣得站河道驚動警消

江姓男子與家人口角，他一氣之下來到新北市五股區陽光運河，警消到場馳援。記者曾伯愷／翻攝

江姓男子因神佛問題與家人意見相左，昨天凌晨爆發口角衝突，江男一氣獨自前往新北市五股區陽光運河，旋即走入河道，警、消獲報派員趕抵，偕同江男的女友及另名友人勸慰，江男才上岸解除一場虛驚。

據了解，江姓男子（21歲）日前因神佛問題與家人爭執，雙方意見相左各持己見，誰也不讓。昨天凌晨江男又因同樣問題與家人互起口角，氣的江男獨自來到新北市五股區疏洪八路陽光運河，旋即走入河道中。

警、消獲報派員趕抵，見江男情緒激動，數度跳進河中不願上岸，雙方對峙許久，直到江男女友及另名男性友人到場協助勸慰，才願意配合消防人員救援上岸，檢視江男並預防性送醫檢查，所幸沒有大礙，交由親友帶回。

對此，新北市政府消防局第二救災救護大隊表示，水域救援可參考救溺五步「叫、叫、伸、拋、划」包括「叫」大聲呼救，「叫」呼叫 119、 118、 110、 112，「伸」利用延伸物（竹竿、樹枝等），「拋」拋送漂浮物（球、繩、瓶等），「划」利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。

另外救溺五步是低風險到高風險的救溺方式，第一時間務必大聲求援，利用周圍救生器材，切勿貿然下水救人。

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