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影／強風吹倒大樹壓頂 基隆民宅破大洞住客驚逃

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

杜蘇芮颱風侵襲今天凌晨基隆風強雨驟，信二路174巷後方大樹被強風吹倒，斷裂樹枝直接插入民房屋頂客廳，險象環生，幸好當時住客在房間睡覺，沒有被砸到，住客嚇醒連夜撤離，信義區公所今天上午展開移除樹枝。

義幸里長李王環說，倒下大樹樹根已整個爛掉，加上大雨垮下壓到民宅屋頂，此處剛好是國有財產署和市府地交界處，界線有點模糊，但屬於危險地帶，先前也曾有樹倒過壓到民宅，如今又再發生。

議員何淑萍說，「實在太危險了」，發在半夜真的嚇死人，還好沒有砸到人，直接插入民宅屋頂，險象環生，信義區公所已雇工展開移除。

何淑萍建議國財署、市政府對這些臨近民宅的大樹，應在颱風前修剪，萬一砸到人後果不堪設想。

屋主說，住客凌晨1點多聽到「碰」一聲巨響，嚇了一大跳，還好砸在客廳處，住客當時在房間睡覺，沒有被砸到，這兩天颱風以為是小樹枝，沒想到倒下來是大樹，已經不能住人，盼有關單位趕快清除有安全疑慮的樹木。

屋主和議員、里長今天上午到場查看，看到斷枝就直直插入客廳，破了一個大洞，讓人怵目驚心，直呼真的好險。

杜蘇芮強風吹倒大樹壓頂，基隆民宅破大洞住客驚逃。圖／讀者提供
杜蘇芮強風吹倒大樹壓頂，基隆民宅破大洞住客驚逃。圖／讀者提供
杜蘇芮強風吹倒大樹壓頂，基隆民宅破大洞住客驚逃。圖／何淑萍提供
杜蘇芮強風吹倒大樹壓頂，基隆民宅破大洞住客驚逃。圖／何淑萍提供
杜蘇芮強風吹倒大樹壓頂，基隆民宅破大洞住客驚逃。圖／讀者提供
杜蘇芮強風吹倒大樹壓頂，基隆民宅破大洞住客驚逃。圖／讀者提供
杜蘇芮強風吹倒大樹壓頂，基隆民宅破大洞住客驚逃。圖／讀者提供
杜蘇芮強風吹倒大樹壓頂，基隆民宅破大洞住客驚逃。圖／讀者提供

杜蘇芮颱風 樹枝 房間

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