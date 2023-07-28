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滿載牛奶的聯結車打滑翻覆 雲林東西快速道路封閉
雲林縣今天上午風雨轉強，一輛滿載牛奶行駛於78號東西向快速道路的聯結車，疑因天雨路滑失控，撞上護欄後翻覆，造成陳姓司機受傷，交通受阻，警方、消防局及公路單位獲報趕往搶救，將傷者受醫，並冒雨將聯結車拉起，才使交通恢復暢通。
警方指出，今天上午8時54分，陳姓司機駕駛一輛滿載新鮮牛奶的聯結車，沿台78線元長匝道往東方向行駛，行駛至至25.1公里時，聯結車因雨失控打滑後擦撞右側道路護欄後，往左側翻車，所幸車輛槽體未破裂，未有液體滲出，但造成東向2車道封閉，影響該路段通行。
虎尾分局第五組長黃春榮指出，警方趕到場處理，並通知聯繫聯結車公司大型機具前往拖吊，高工局斗南工務段派遣清道車及緩撞車前往協助處理事故現場。聯結車駕駛無酒駕，所幸僅有頭、胸部擦挫傷。
經一個多小時將聯結車吊離，才排除恢復交通，據相關人員表示，這輛牛奶車是從酪牛生產區的崙背鄉，載運大量生乳準備運往高雄的牛奶加工廠，幸好牛奶均未外溢。
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