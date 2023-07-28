快訊

竹女擬改隸陽明交大保留校名 強強合校是升級還是滅校？

長壽金魚「活到23歲」！時間剩不多了...飼主全程陪伴送牠去彩虹橋淚崩

福原愛陷離婚風暴！驚現工作危機恐落「人間地獄」！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿載牛奶的聯結車打滑翻覆 雲林東西快速道路封閉

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣今天上午風雨轉強，一輛滿載牛奶行駛於78號東西向快速道路的聯結車，疑因天雨路滑失控，撞上護欄後翻覆，造成陳姓司機受傷，交通受阻，警方、消防局及公路單位獲報趕往搶救，將傷者受醫，並冒雨將聯結車拉起，才使交通恢復暢通。

警方指出，今天上午8時54分，陳姓司機駕駛一輛滿載新鮮牛奶的聯結車，沿台78線元長匝道往東方向行駛，行駛至至25.1公里時，聯結車因雨失控打滑後擦撞右側道路護欄後，往左側翻車，所幸車輛槽體未破裂，未有液體滲出，但造成東向2車道封閉，影響該路段通行。

虎尾分局第五組長黃春榮指出，警方趕到場處理，並通知聯繫聯結車公司大型機具前往拖吊，高工局斗南工務段派遣清道車及緩撞車前往協助處理事故現場。聯結車駕駛無酒駕，所幸僅有頭、胸部擦挫傷。

經一個多小時將聯結車吊離，才排除恢復交通，據相關人員表示，這輛牛奶車是從酪牛生產區的崙背鄉，載運大量生乳準備運往高雄的牛奶加工廠，幸好牛奶均未外溢。

一輛滿載牛奶的聯結車在雲林東西快道打滑翻覆造成一人受傷，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載牛奶的聯結車在雲林東西快道打滑翻覆造成一人受傷，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載牛奶的聯結車在雲林東西快道打滑翻覆造成一人受傷，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載牛奶的聯結車在雲林東西快道打滑翻覆造成一人受傷，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載牛奶的聯結車在雲林東西快道打滑翻覆造成一人受傷，交通受阻，相關單位冒雨搶救。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載牛奶的聯結車在雲林東西快道打滑翻覆造成一人受傷，交通受阻，相關單位冒雨搶救。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載牛奶的聯結車在雲林東西快道打滑翻覆造成一人受傷，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載牛奶的聯結車在雲林東西快道打滑翻覆造成一人受傷，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝

牛奶 酒駕 車道

延伸閱讀

關西牛欄河又變牛奶河！竹縣通報桃市同步追查

睽違4年台灣閃亮之星棒球 9月雲林復賽歡迎觀賽做公益

婦人遭撞捲入聯結車底 北市警及時攔阻救一命

聯結車轉彎擦撞單車 7旬男騎士壓車底幸運僅骨折

相關新聞

受贈上億房產惹議仍未平息 老翁女兒指行天宮模糊焦點

台北市行天宮日前爆出捐產爭議，一名罹患輕微失智症的獨居老翁，在去年底將9戶房產捐給行天宮，女兒指控廟方曾說會照顧老翁餘生...

杜蘇芮來襲台中飄雨 26歲男清晨自撞分隔島車毀人亡

杜蘇芮颱風來襲，台中市區僅間歇雨勢，但北屯區今上午發生死亡車禍，林姓男子駕駛1輛白色小客車不明原因自撞分隔島，造成車頭幾...

影／強風吹倒大樹壓頂 基隆民宅破大洞住客驚逃

杜蘇芮颱風侵襲今天凌晨基隆風強雨驟，信二路174巷後方大樹被強風吹倒，斷裂樹枝直接插入民房屋頂客廳，險象環生，幸好當時住...

滿載牛奶的聯結車打滑翻覆 雲林東西快速道路封閉

雲林縣今天上午風雨轉強，一輛滿載牛奶行駛於78號東西向快速道路的聯結車，疑因天雨路滑失控，撞上護欄後翻覆，造成陳姓司機受...

車停門前被砸 彰化警逮「棒球隊」11人

彰化縣溪湖鎮施姓男子疑與施姓鎮民發生行車糾紛，本月23日晚上率10名友人拿棒球棒到對方住處砸車後揚長而去，施姓鎮民翌日報...

高雄派出所前路樹倒塌 橫阻雙向交通

高雄市苓雅警分局凱旋路派出所前的1棵路樹，今天上午遭強風吹倒，10多公尺路樹橫阻雙向交通，路旁的車輛也遭波及，正由市府派...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦