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車停門前被砸 彰化警逮「棒球隊」11人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮施姓男子疑與施姓鎮民發生行車糾紛，本月23日晚上率10名友人拿棒球棒到對方住處砸車後揚長而去，施姓鎮民翌日報警，犯案過程影片昨（27）晚卻被PO網；溪湖警分局今天表示，24日已把施嫌等11名男子查緝到案，依妨害秩序、毀損等罪嫌移送偵辦。

網路社群昨PO出「又見棒球隊」砸車影片，溪湖警分局今天說明，率眾砸車的是27歲施姓男子，不滿和施姓鎮民發生行車糾紛後的態度，找10名朋友並提供棒球棒到對方住處砸車洩憤。

據施姓鎮民的鄰居指出，當天晚上施姓鎮民好像外出，車子停放門前，當時她聽見外面一陣打擊聲，很快安靜，她和家人就沒出門查看，第二天才知施姓鎮民被砸車。

據了解，施姓鎮民住連幢式透天厝，砸車案發當時都沒鄰居出來一探究竟，警方第二天上午4點多接獲報案，趕到時早已人去車毀，幸有監視錄影畫面佐證得以偵破。警方今天表示，將持續追查和確認雙方糾紛原委，防止報復重演。

彰化縣施姓嫌犯率眾砸車都被錄下。圖／民眾提供
彰化縣施姓嫌犯率眾砸車都被錄下。圖／民眾提供

鄰居 透天厝

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