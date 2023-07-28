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財務糾紛撂人談判台南街頭鬥毆、砸車 警捕16名青少年送辦
19歲黃姓男子與高姓少年因財務糾紛，昨晨4時相約在台南安平區某菸酒行談判，雙方分乘3輛轎車及3輛機車，計有16人到場，兩派人馬一言不合大打出手，進而砸車，台南市警四分局出動快打攔截圍捕，陸續將兩派人馬追緝到案說明，將依涉毀損、妨害秩序、公共危險罪嫌統統送辦。
警方調查，27日凌晨4時許，接獲民眾報案，稱安平區某菸酒行門口有車輛遭到毀損且有青少年聚集，市警四分局育平派出所員警等立即趕往現場了解。
經了解，黃、高雙方互相認識，因細故發生口角、相約談判，因一言不合，進而發生砸車毀損事件，警方第一時間獲悉案情後，旋即出動快打攔截圍捕。
警方指出，昨天上午9時已將黃姓男子一方，共3輛自小客車、9人，全部帶回警分局，釐清案情，後續再循線追緝高姓少年一方，共3輛機車、7人到案說明，經詢問後，全案將以涉嫌毀損、妨害秩序、公共危險罪嫌，將16人統統移請台南地檢署偵辦。
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