財務糾紛撂人談判台南街頭鬥毆、砸車 警捕16名青少年送辦

19歲黃姓男子與高姓少年因財務糾紛，昨晨4時相約在台南安平區某菸酒行談判，雙方分乘3輛轎車及3輛機車，計有16人到場，兩派人馬一言不合大打出手，進而砸車，台南市警四分局出動快打攔截圍捕，陸續將兩派人馬追緝到案說明，將依涉毀損、妨害秩序、公共危險罪嫌統統送辦。

警方調查，27日凌晨4時許，接獲民眾報案，稱安平區某菸酒行門口有車輛遭到毀損且有青少年聚集，市警四分局育平派出所員警等立即趕往現場了解。

經了解，黃、高雙方互相認識，因細故發生口角、相約談判，因一言不合，進而發生砸車毀損事件，警方第一時間獲悉案情後，旋即出動快打攔截圍捕。