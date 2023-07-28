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杜蘇芮來襲台中飄雨 26歲男清晨自撞分隔島車毀人亡
杜蘇芮颱風來襲，台中市區僅間歇雨勢，但北屯區今上午發生死亡車禍，林姓男子駕駛1輛白色小客車不明原因自撞分隔島，造成車頭幾乎全毀，整個人被卡在駕駛座內，警消獲報到場將人救出時已經失去呼吸心跳，經搶救仍不治，現場監視器也拍下林未和其他車輛碰撞，詳細事發原因待釐清。
台中第5分局今天上午6點54分獲報，北屯區松竹路二段、松竹路二段67巷口有車禍，到場發現1輛白色自小客車撞上分隔島，車頭鈑金嚴重凹陷、安全氣囊也爆開，車身毀損嚴重，車主也卡在駕駛座內昏迷。
警方調查，駕駛為林姓男子（26歲）當時開車沿松竹路左轉彎車道往西直行，但經過路口時就不明原因自撞分隔島，最終經消防搶救送醫後仍不治。
警方也調閱路口監視器，發現林男通過路口時整輛車過於貼近分隔島，才導致車頭迎面撞上，撞擊力道之大就連監視器畫面也猛烈搖晃，警方也不排除疲勞駕駛，將報請檢方相驗釐清確切死因及肇事因素。
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