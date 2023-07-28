淡水男子脖子有刀傷死路邊 警：排除他殺死因待查

今天清晨新北市淡水區新市二路跟頂坎二路，有男子脖子流血倒臥路旁，警方獲報到場檢視男子脖子有刀傷當場死亡。經查為36歲杜姓男子，稍早警方聯繫上死者家人指稱，杜男生前精神狀態不穩有輕生紀錄，警方現場未發現外力介入跡象，死者血跡型態符合自刎狀況，暫時排除有他殺嫌疑。

據了解，死者杜姓男子（36歲）有精神狀況問題，曾有輕生紀錄。今天清晨5時28分左右，杜男被人發現倒臥在新北市淡水區新市二路跟頂坎二路口，杜男子脖子流血且有刀傷。警、消獲報派員趕抵，經檢視杜男已明顯死亡。

警勘驗現場，杜男身旁有把折疊刀，現場血跡型態符合自行割喉狀態、雙手無抵禦性傷口，未發現有外力介入跡象，暫時排除有他殺嫌疑。目前家屬對死因沒有疑義，朝自殺方向偵辦。