墾丁「鹿境」梅花鹿遭綁走 警方鎖定颱風夜潛入男子
屏東縣恆春鎮「鹿境」是南台灣最大的梅花鹿互動體驗園區，今天因颱風休園，園方上午發現1頭成年梅花鹿遭捆綁躺在園區牆外，調閱監視器發現有名男子凌晨潛入畜舍，將剛出生2頭幼鹿綑綁後拋出牆外運走，另隻成年鹿不好運送，直接丟棄暴風雨中；園方救回奄奄一息的梅花鹿，並向恆春警方報案。
根據園方提供的監視畫面，男子利用杜蘇芮颱風的大風雨為掩護，凌晨潛入畜舍，選定2頭小鹿綑綁後拋出牆外，第3頭是成年鹿，疑因體型太大帶不走，竟棄置在地上任由風吹雨打，園區人員上午發現後帶回搶救，獸醫照護後體溫回溫，狀況已經穩定。
園方說，男子似乎熟悉園園地形，從園方後方潛入後，選擇抓小隻的，因園區鹿都有打耳標，男子還把耳標強行扯掉，梅花鹿都因此驚恐受傷；被綁走的2頭小鹿才剛出生，非專業人士無法照顧，恐凶多吉少，懷疑有特定人士向竊嫌「訂購」，才利用颱風夜潛入園區偷鹿。
園方說，為了儘早尋回幼鹿，已經報案處理，希望能早點找回小鹿，並讓竊賊得到應有懲罰。恆春警方表示，除了園方提供的監視器畫面，也調閱沿線監視影像及各種跡證，將儘快破案，讓小鹿重返園區。
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