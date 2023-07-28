天使輪沉船處 現2平方公里油汙

港務公司與海事工程人員空拍檢視南星灣內靜穩海域31只貨櫃，確認未受海潮影響改變位置。圖／高雄港務分公司提供 帛琉籍「天使輪」沉沒貨櫃漂流入海，因中颱杜蘇芮來襲，阻礙後續處理，港務公司已將擱淺鳳鼻頭沿岸消波塊的21只貨櫃標記，南星灣內靜穩海域31只沉沒貨櫃經空拍比對位置沒有變化，相關吊掛工作因颱風暫停，待颱風過後海象趨穩再繼續進行。為恐日後油汙有洩漏之虞，船長、大副、輪機長離境脫責，海委會主委管碧玲在臉書表示，將限制離境。

海委會主委管碧玲在臉書發文表示，天使號滲漏的油汙還是無法阻斷，且燃油洩漏跡象明顯，令人憂心。為恐日後油汙有洩漏之虞，相關人員離境脫責，將限制船長、大副、輪機長離境，「依法必須處理，船東有良知，就趕快出面解決問題」。

受杜蘇芮颱風影響，海象不佳無法進行擱淺貨櫃吊掛，但交通部次長祁文中仍坐鎮應變中心，與港務公司主管研議如何緊急應變。高雄港務分公司表示，目前擱淺鳳鼻頭沿岸有21只貨櫃，前天已空拍逐一標記，等颱風過後再進行拖帶吊掛；南星灣內靜穩海域有31只貨櫃，昨空拍比對，經確認未受海潮影響改變位置。

港務公司統計，至昨日止，天使輪所載的1349只空櫃，已拖運上岸233只，擱淺52只；打撈拖帶過程沉沒貨櫃87只，隨船及自然沉沒貨櫃有977只，將另行評估適當處理方案，暫先全力處理漂浮及沿岸較可能造成的危險貨櫃。

針對沉船浮油，昨日召開的緊急會議決議依擬定的油汙緊急應變計畫，由海事工程潛水人員及作業船隻在岸上待命，隨時處置。但沒料到，昨天下午據海保署提供的衛星影像，顯示沉船海域南方出現約2平方公里範圍油汙！但因受颱風影響，海象不佳，船舶無法出海。港務公司表示，將持續監控，在天候條件允許下趕往撈除，並視海象狀況儘速派員下水檢查，若確為船舶漏油將立即封堵。