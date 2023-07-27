1歲8月幼童疑溢奶送醫不治 40多歲單親媽涉過失致死罪

台北市北投區昨天傳出1歲8月大的幼童，疑溢奶送醫不治，警方接獲醫院通報，報檢方相驗。士林地檢署今天相驗後，懷疑幼童窒息身亡，詳細死因尚待解剖釐清，檢方指示北投分局鑑識人員到場採證，現場拉起封鎖線，引起民眾關注，40多歲的單親媽媽稍早到案說明，詢後將依過失致死罪函送法辦。

據悉，40多歲的單親媽媽與姊妺打算開店做生意，昨天僅媽媽和幼童在家，媽媽疑餵兒子喝奶及補充營養飲品，哄睡後就讓兒子獨自休息，離開視線約1、2小時。豈料，媽媽工作忙完告一段落，竟發現兒子叫不醒，立即報案送醫，但搶救不治，醫院依程序通報北投警分局。