聽新聞
test
0:00 / 0:00
假冒宜大訂450萬垃圾桶 約學校簽約被戳破
國立宜蘭大學事務組人員及副校長專任助理照片遭不肖人士冒名，向兩家廠商訂購200個、單價2萬2500元的不鏽鋼垃圾桶，總價金450萬元，對方還與廠商約在學校簽約，廠商覺得奇怪，經詢問認識的校方人員後戳破騙局，學校已向警方報案。
據了解，兩名不肖人士日前盜用宜蘭大學事務組人員及副校長專任助理照片，分別以LINE對話向2家廠商，採購單價2萬2500元的不鏽鋼垃圾桶各100個，共 200個，總金額450萬，還與廠商約在學校簽約後匯款。
廠商警覺採購違反正常作業流程，經向認識的校方人員確認，及時攔阻，對方未能得逞，宜蘭大學昨在官網發出聲明，呼籲商家及民眾切勿受騙。
校方表示，近日接獲有不肖人士未經過同意盜用學校同仁照片，並假藉同仁名義，向不知情的廠商謊稱學校以「緊急採購」為由，急需購買垃圾桶，經查學校沒有任何人訂購不鏽鋼垃圾桶。
宜大強調，任何採購案都須依政府採購法及宜蘭大學採購業務作業規範辦理，大額採購經過公開採購，由總務處採購組經辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言