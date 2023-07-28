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假冒宜大訂450萬垃圾桶 約學校簽約被戳破

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

兩名不肖人士假冒國立宜蘭大學校方人員， 分別以LINE向廠商訂購單價2萬2500元的不鏽鋼垃圾桶，總共200個、450萬元，被機警的廠商識破，未能得逞。圖／宜大提供
兩名不肖人士假冒國立宜蘭大學校方人員， 分別以LINE向廠商訂購單價2萬2500元的不鏽鋼垃圾桶，總共200個、450萬元，被機警的廠商識破，未能得逞。圖／宜大提供
國立宜蘭大學事務組人員及副校長專任助理照片遭不肖人士冒名，向兩家廠商訂購200個、單價2萬2500元的不鏽鋼垃圾桶，總價金450萬元，對方還與廠商約在學校簽約，廠商覺得奇怪，經詢問認識的校方人員後戳破騙局，學校已向警方報案。

據了解，兩名不肖人士日前盜用宜蘭大學事務組人員及副校長專任助理照片，分別以LINE對話向2家廠商，採購單價2萬2500元的不鏽鋼垃圾桶各100個，共 200個，總金額450萬，還與廠商約在學校簽約後匯款。

廠商警覺採購違反正常作業流程，經向認識的校方人員確認，及時攔阻，對方未能得逞，宜蘭大學昨在官網發出聲明，呼籲商家及民眾切勿受騙。

校方表示，近日接獲有不肖人士未經過同意盜用學校同仁照片，並假藉同仁名義，向不知情的廠商謊稱學校以「緊急採購」為由，急需購買垃圾桶，經查學校沒有任何人訂購不鏽鋼垃圾桶。

宜大強調，任何採購案都須依政府採購法及宜蘭大學採購業務作業規範辦理，大額採購經過公開採購，由總務處採購組經辦。

宜蘭大學 垃圾桶

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