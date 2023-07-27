快訊

10縣市豪大雨特報！杜蘇芮外圍環流影響 最新警戒區出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30年老夫婦因幾百元爭吵 淡水7旬翁持利剪朝妻頭、頸部猛刺

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區1對結婚超過30年的老夫婦，今天為了區區幾百塊錢發生爭執，78歲丈夫竟隨手抓起家裡的剪刀朝73歲妻子頭、頸猛刺，妻子滿臉鮮血逃到屋外求救，送醫急救沒有生命危險，警方逮捕丈夫依殺人未遂罪嫌移送法辦。

78歲何姓老翁為了幾百塊錢與妻子爭執，情緒失控持尖銳剪刀猛刺73歲李姓妻子，被依殺人未遂罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
78歲何姓老翁為了幾百塊錢與妻子爭執，情緒失控持尖銳剪刀猛刺73歲李姓妻子，被依殺人未遂罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

據了解，這對夫妻沒有小孩，住在淡水區仁愛街巷弄內老舊公寓，平常就常因生活瑣事爭執，今天上午10時許又為了錢吵架，78歲何姓丈夫情緒失控，拿起桌子上的尖銳剪刀猛刺73歲李姓妻子。

老婦逃出屋外求救，老翁還追出去繼續拉扯，鄰居見狀趕緊報警。警方趕抵時，老翁手握剪刀滿臉怒氣站在路旁，立刻被逮捕，老婦則已昏倒臥地，頸部、左耳、鎖骨下方都有嚴重切割傷，緊急被送往淡水馬偕醫院急救。

經手術縫合，老婦人已恢復意識暫無生命危險，但因左耳附近撕裂傷口較大，加上年紀大，仍需住院觀察。警方表示，本案具有家庭暴力急迫危險，除通報新北市家庭暴力暨性侵害防治中心，並向法院聲請緊急保護令，警詢後將何姓老翁依殺人未遂罪嫌移送士林地檢察署偵辦。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

78歲何姓老翁為了幾百塊錢與妻子爭執，情緒失控持尖銳剪刀猛刺73歲李姓妻子，被依殺人未遂罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
78歲何姓老翁為了幾百塊錢與妻子爭執，情緒失控持尖銳剪刀猛刺73歲李姓妻子，被依殺人未遂罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

淡水 殺人

延伸閱讀

淡水7旬翁為數百元爭吵 持剪刀刺妻依殺人未遂送辦

淡水彎道下坡路面不平很危險 市議員會勘要求改善

夏日「稅」不著 淡水稅捐處羊毛氈DIY親子同樂

淡水山區農場火龍果盛產 夏日消暑聖品又大又甜

相關新聞

杜蘇芮掀大浪沖刷宜蘭出海口 驚見白骨遺留胸罩內褲

杜蘇芮颱風外圍環流在宜蘭沿海掀起長浪，礁溪警分局日前獲報在濱海路5段大溪川出海口發現一具白骨，白骨上留有紫色胸罩及灰藍色...

天受宮帝爺公蛇延續44年記錄 颱風前夕現身

南投縣名間鄉松柏嶺天受宮在每年端午節左右，都會有大頭蛇爬上玄天上帝神壇，43年未曾中斷，被視為「帝爺公蛇」，今年端午節卻...

假冒宜大校方訂200個垃圾桶450萬 竟約學校簽約被戳破

國立宜蘭大學事務組人員及副校長專任助理照片遭不肖人士冒名，向兩家廠商訂購200個、單價2萬2500元的不鏽鋼垃圾桶，總價...

影／千鈞一髮！高雄男駕車掉落中芸漁港 海巡破窗及時讓他游出來

中颱杜蘇芮來勢洶洶，高雄地區上午風雨不明顯，一名李姓男子今天上午10時許駕車至林園中芸漁港，因路況不熟，車子迴轉時，不慎...

30年老夫婦因幾百元爭吵 淡水7旬翁持利剪朝妻頭、頸部猛刺

新北市淡水區1對結婚超過30年的老夫婦，今天為了區區幾百塊錢發生爭執，78歲丈夫竟隨手抓起家裡的剪刀朝73歲妻子頭、頸猛...

虎尾科大人氣紅豆餅攤深夜被燒毀 縱火嫌疑犯曝光警方追緝

雲林縣虎尾科技大學體育場邊的一家紅豆餅攤，好吃又佛心，學生口碑相傳，成為網紅人氣小攤，不料，日前深夜疑遭縱火，攤車焚毀，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦