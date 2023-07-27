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30年老夫婦因幾百元爭吵 淡水7旬翁持利剪朝妻頭、頸部猛刺
新北市淡水區1對結婚超過30年的老夫婦，今天為了區區幾百塊錢發生爭執，78歲丈夫竟隨手抓起家裡的剪刀朝73歲妻子頭、頸猛刺，妻子滿臉鮮血逃到屋外求救，送醫急救沒有生命危險，警方逮捕丈夫依殺人未遂罪嫌移送法辦。
據了解，這對夫妻沒有小孩，住在淡水區仁愛街巷弄內老舊公寓，平常就常因生活瑣事爭執，今天上午10時許又為了錢吵架，78歲何姓丈夫情緒失控，拿起桌子上的尖銳剪刀猛刺73歲李姓妻子。
老婦逃出屋外求救，老翁還追出去繼續拉扯，鄰居見狀趕緊報警。警方趕抵時，老翁手握剪刀滿臉怒氣站在路旁，立刻被逮捕，老婦則已昏倒臥地，頸部、左耳、鎖骨下方都有嚴重切割傷，緊急被送往淡水馬偕醫院急救。
經手術縫合，老婦人已恢復意識暫無生命危險，但因左耳附近撕裂傷口較大，加上年紀大，仍需住院觀察。警方表示，本案具有家庭暴力急迫危險，除通報新北市家庭暴力暨性侵害防治中心，並向法院聲請緊急保護令，警詢後將何姓老翁依殺人未遂罪嫌移送士林地檢察署偵辦。
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