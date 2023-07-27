淡水7旬翁為數百元爭吵 持剪刀刺妻依殺人未遂送辦

新北市淡水區78歲何姓男子疑因新台幣數百元與73歲太太發生衝突，他一氣之下持剪刀刺傷太太，警方獲報到場逮捕何男，詢後依殺人未遂罪嫌移送偵辦。圖為警方查扣作案用剪刀。圖／中央社

新北市淡水區78歲何姓男子疑因新台幣數百元與73歲太太發生衝突，他一氣之下持剪刀刺向太太頭部，導致太太左耳附近撕裂傷。警方逮人後，將依殺人未遂罪嫌移送檢方偵辦。

新北市政府警察局淡水分局今天上午10時許獲報，仁愛街2巷附近有爭吵糾紛。員警到場查看，發現73歲何李姓婦人頭部受傷、倒臥在路上，78歲何姓丈夫則拿著剪刀站在旁邊，員警立即通知救護車將傷者送往淡水馬偕醫院急救，並以現行犯逮捕何男。

何男供稱，昨天晚間太太拿走他放在桌上的數百元，結果今天上午太太又把錢放回桌上，他碎念一下後，太太與他發生爭執並推打他，他一時氣憤才會隨手拿起桌上的剪刀攻擊對方。

警方調查，何李姓婦人左耳附近有撕裂傷口，目前無生命危險、已恢復意識，不過仍須在醫院進行手術。

警方初步調查，2人已結婚30年，沒有小孩，並未有長期家暴紀錄，不過此案已具家暴急迫危險，除通報新北市家防中心，也向法院聲請緊急保護令獲准。全案警詢後依殺人未遂罪嫌移送台灣士林地方檢察署偵辦。

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