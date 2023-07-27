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杜蘇芮掀大浪沖刷宜蘭出海口 驚見白骨遺留胸罩內褲

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

杜蘇芮颱風外圍環流在宜蘭沿海掀起長浪，礁溪警分局日前獲報在濱海路5段大溪川出海口發現一具白骨，白骨上留有紫色胸罩及灰藍色蕾絲內褲，應為年輕女性，研判死亡時間幾個月到1年，警方正透過全國失蹤人口資料比對追查身分。

颱風大浪在宜蘭頭城鎮濱海路五段大溪川出海口，沖出一具白骨，女性死者的身分待查。圖／警方提供
颱風大浪在宜蘭頭城鎮濱海路五段大溪川出海口，沖出一具白骨，女性死者的身分待查。圖／警方提供

礁溪警分局7月24日上午11時許獲報，位於頭城鎮濱海路5段大溪川出海口發現一具白骨，立刻派員封鎖現場並通知鑑識科採證，到場發現該白骨上留有紫色胸罩及灰藍色蕾絲內褲，沒有任何證件，當天因颱風外圍環流浪大，龜山島封島，大浪沖出這具女屍骨。

經報請宜蘭地檢署檢察官及法醫相驗，初步研判死者為女性，年齡約35至45歲，頭骨至脛骨長約136公分，推判身高約150至160公分，未長智齒，死亡時間幾個月至1年。

警方成立專案小組調閱周遭監視器，針對縣內及擴大至全國失蹤人口資料勾稽比對，追查死者身分，礁溪分局呼籲民眾若有親友失蹤，且與上述特徵相符，請儘速與分局偵查隊聯繫，專線電話03-9883801，陳姓偵查佐。

無名女屍的年齡35至45歲，身高150至160公分，白骨身上留有紫胸罩及灰藍色蕾絲內褲。圖／警方提供
無名女屍的年齡35至45歲，身高150至160公分，白骨身上留有紫胸罩及灰藍色蕾絲內褲。圖／警方提供
白骨上留有的紫色胸罩。圖／警方提供
白骨上留有的紫色胸罩。圖／警方提供

杜蘇芮颱風 宜蘭 失蹤

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