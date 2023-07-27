杜蘇芮掀大浪沖刷宜蘭出海口 驚見白骨遺留胸罩內褲

杜蘇芮颱風外圍環流在宜蘭沿海掀起長浪，礁溪警分局日前獲報在濱海路5段大溪川出海口發現一具白骨，白骨上留有紫色胸罩及灰藍色蕾絲內褲，應為年輕女性，研判死亡時間幾個月到1年，警方正透過全國失蹤人口資料比對追查身分。

颱風大浪在宜蘭頭城鎮濱海路五段大溪川出海口，沖出一具白骨，女性死者的身分待查。圖／警方提供

礁溪警分局7月24日上午11時許獲報，位於頭城鎮濱海路5段大溪川出海口發現一具白骨，立刻派員封鎖現場並通知鑑識科採證，到場發現該白骨上留有紫色胸罩及灰藍色蕾絲內褲，沒有任何證件，當天因颱風外圍環流浪大，龜山島封島，大浪沖出這具女屍骨。

經報請宜蘭地檢署檢察官及法醫相驗，初步研判死者為女性，年齡約35至45歲，頭骨至脛骨長約136公分，推判身高約150至160公分，未長智齒，死亡時間幾個月至1年。