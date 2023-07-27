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北投警陽明山區暑假3周查3百多輛改裝噪音車 防制危險駕車

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北投警分局轄區位處陽明山周邊，暑假期間因民眾出遊活動增多，警方加強攔查排氣管噪音車輛，7月迄今已查報351件疑似改裝排氣管、噪音車輛案件，將報請環保局通知車主臨時檢驗，若違規將開罰。

北投警分局指出，今年上半年度，已查報疑似改裝排氣管、噪音車輛382件，目前正值暑假期間，民眾出遊活動較多，為夜間安寧，針對陽明山區，加強攔查排氣管噪音車，防制危險駕車。警方統計，本月至少已查報351件疑似改裝排氣管、噪音車輛，警方已於現場拍照錄音，報請環保局通知車主臨時檢驗。

警方指出「噪音管制法」第28條規定，車輛不符合噪音管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。「道路交通管理處罰條例」第16條規定，任意變更車輛排氣管、消音器行為，可處900元以上1800元以下罰鍰。

警方指出，將持續與市府環保局、監理所，共同打擊改裝及噪音車輛，同時配合巡邏、移動測速、酒測攔查等各項勤務，防止、遏阻危險駕車。警方呼籲，車主勿任意改裝車輛或拆除消音器製造噪音，夜間時段行經民宅區時，應持同理心，確實減速、留意引擎聲是否會影響他人，一同建立舒適安寧環境。

北投警方暑假期間每周五、六連續2日晚間凌晨，加強陽明山區防制危險駕駛，攔查排氣管噪音車。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方暑假期間每周五、六連續2日晚間凌晨，加強陽明山區防制危險駕駛，攔查排氣管噪音車。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方暑假期間加強陽明山區防制危險駕駛，攔查排氣管噪音車。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方暑假期間加強陽明山區防制危險駕駛，攔查排氣管噪音車。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方暑假期間每周五、六連續2日晚間凌晨，加強陽明山區防制危險駕駛，攔查排氣管噪音車，以維護轄區治安環境及交通安全。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方暑假期間每周五、六連續2日晚間凌晨，加強陽明山區防制危險駕駛，攔查排氣管噪音車，以維護轄區治安環境及交通安全。記者蕭雅娟／翻攝

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