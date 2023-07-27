北投警陽明山區暑假3周查3百多輛改裝噪音車 防制危險駕車

北投警分局轄區位處陽明山周邊，暑假期間因民眾出遊活動增多，警方加強攔查排氣管噪音車輛，7月迄今已查報351件疑似改裝排氣管、噪音車輛案件，將報請環保局通知車主臨時檢驗，若違規將開罰。

北投警分局指出，今年上半年度，已查報疑似改裝排氣管、噪音車輛382件，目前正值暑假期間，民眾出遊活動較多，為夜間安寧，針對陽明山區，加強攔查排氣管噪音車，防制危險駕車。警方統計，本月至少已查報351件疑似改裝排氣管、噪音車輛，警方已於現場拍照錄音，報請環保局通知車主臨時檢驗。

警方指出「噪音管制法」第28條規定，車輛不符合噪音管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。「道路交通管理處罰條例」第16條規定，任意變更車輛排氣管、消音器行為，可處900元以上1800元以下罰鍰。