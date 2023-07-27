假冒宜大校方訂200個垃圾桶450萬 竟約學校簽約被戳破
國立宜蘭大學事務組人員及副校長專任助理照片遭不肖人士冒名，向兩家廠商訂購200個、單價2萬2500元的不鏽鋼垃圾桶，總價金450萬元，對方還敢與廠商約在學校簽約，廠商覺得奇怪，經詢問認識的校方人員後戳破騙局，學校已向警方報案。
國立宜蘭大學今在官網發出聲明，呼籲商家及民眾切勿受騙，校方表示，近日接獲有不肖人士未經過同意盜用學校同仁照片，並假藉同仁名義，向不知情的廠商謊稱學校以「緊急採購」為由，急需購買垃圾桶，經查學校沒有任何人訂購不鏽鋼垃圾桶。
宜大強調，任何採購案都須依照政府採購法及國立宜蘭大學採購業務作業規範辦理，大額採購經過公開採購，由總務處採購組經辦，但得授權各單位自行辦理限定額度內採購，不會私下指示廠商操作ATM或匯款。
據了解，兩名不肖人士日前盜用宜蘭大學事務組人員及副校長專任助理照片，分別以LINE對話向2家廠商，採購單價2萬2500元的不鏽鋼垃圾桶各100個，合計200個，總金額450萬元，還與廠商相約在學校簽約後匯款。
廠商警覺採購違反正常作業流程，經向認識的校方人員確認，及時攔阻，對方未能得逞。宜大呼籲廠商、民眾、教職員及學生若遇類似情況，請向學校採購組查詢，若被要求匯款、操作ATM，更要提高警覺與相關單位確認，避免受騙蒙受損失。
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