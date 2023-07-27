對撞砂石車 小貨車車頭全毀駕駛受困送醫仍昏迷

嘉義縣鹿草鄉今早10點多發生嚴重車禍，一輛小貨車與砂石車對撞，砂石車僅左前方車頭受損，但小貨車車頭嚴重變形、左側後車斗帆布掀飛，60歲駕駛失去意識受困車內，目前送往嘉義長庚醫院救治，仍在昏迷中。

據了解，2車在台82線鹿草交流道往鹿草方向對向車道，砂石車往北、小貨車往南，小貨車不明原因偏離車道，跨越雙黃線駛到對向車道，與砂石車迎面撞上，小貨車因猛烈衝擊，擋風玻璃全碎、駕駛座車頭變敞篷嚴重受損。

嘉義縣消防局鹿草分隊長張展彰說，今早10點53分獲報，派遣鹿草、祥和分隊到場，發現一輛小貨車與砂石車相撞，60歲小貨車男駕駛昏迷卡在車上，頭部外傷、左手骨折，使用破壞器材將他脫困，急救後送醫治療。