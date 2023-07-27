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大溪所長過度關心女警惹議 調整3派出所人事驚動地方

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪警分局一名所長指導一名女警勤務，因「過度關心」造成女警困擾，該女警私下反應，該分局擔心「MeToo」事件，內部調查及性平討論，認為未達性騷擾程度，為避免困擾，該所長調職，最近一併調整永福、三層、內柵派出所所長或副所長職務，地方民代今天質疑，若僅是語言關心未涉性騷擾程度，怎需一次連帶調整三個派出所長或副所長，「驚動地方」。

大溪警分局表示，這位姓所長熱心指導勤務，造成一名女警感覺被過度關心干擾生活，女警私下反應，但未申訴遭到性騷擾，該分局為避免節外生枝進行內部調查，召開性平委員會討論，查出該所長言語過於關心，引發女警心裡不快，將該所長調整為內勤職務，考量熟悉在地轄區勤務，才會一併調整永福、三層、內柵派出所所長或副所長職務。

新任永福所所長佘世國、三層所所長劉鼎祥、內柵所副所長曹嘉文到任後，地方民代、人士聽到三個所長或副所長調整表示，既是未涉性騷擾事件，屬內部情事，質疑只需小幅調整該所長職務，且在大溪普濟堂百年傳統關聖帝君聖誕遶境盛事前，無需一下調整三個派出所人事，才會造成地方驚動引起擔心。

大溪警分局一所長「過度關心」女警調職，警方調整三所所長或副所長職務驚動地方。記者曾增勳／攝影
大溪警分局一所長「過度關心」女警調職，警方調整三所所長或副所長職務驚動地方。記者曾增勳／攝影

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