影／千鈞一髮！高雄男駕車掉落中芸漁港 海巡破窗及時讓他游出來

中颱杜蘇芮來勢洶洶，高雄地區上午風雨不明顯，一名李姓男子今天上午10時許駕車至林園中芸漁港，因路況不熟，車子迴轉時，不慎整輛車掉落海中，所幸李男會游泳，在車子未沉入海中前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。

海巡署南部分署第五岸巡隊中芸安檢所人員今天上午10時許，利用港區監視系統巡查中芸漁港港區動態時，發現一輛銀色轎車落海，海巡人員立即通報中芸派出所及高雄市政府消防局林園消防分隊派員共同救人。

當時轎車半個車身已逐漸沉入海中，千鈞一髮之際，海巡人員身背空氣瓶，游泳靠近轎車，破壞車窗，掀開後擋風玻璃，所幸李男會游泳，在車子沒入海中時，及時游出海面獲救。