快訊

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

快訊／江宏傑現身記者會宣布告贏福原愛 有利判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／千鈞一髮！高雄男駕車掉落中芸漁港 海巡破窗及時讓他游出來

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

中颱杜蘇芮來勢洶洶，高雄地區上午風雨不明顯，一名李姓男子今天上午10時許駕車至林園中芸漁港，因路況不熟，車子迴轉時，不慎整輛車掉落海中，所幸李男會游泳，在車子未沉入海中前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。

海巡署南部分署第五岸巡隊中芸安檢所人員今天上午10時許，利用港區監視系統巡查中芸漁港港區動態時，發現一輛銀色轎車落海，海巡人員立即通報中芸派出所及高雄市政府消防局林園消防分隊派員共同救人。

當時轎車半個車身已逐漸沉入海中，千鈞一髮之際，海巡人員身背空氣瓶，游泳靠近轎車，破壞車窗，掀開後擋風玻璃，所幸李男會游泳，在車子沒入海中時，及時游出海面獲救。

李男獲救上岸後，經林園消防分隊隊員初步檢查確認意識清楚且無明顯外傷，李聲稱，因不熟路況及當時雨勢較大視線不佳，因而不慎駕車落海，所幸海巡及警消即時救援，救了他一命。

李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝
李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝
李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝
李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝
李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝
李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝
李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝
李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝
李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝
李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝
李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝
李姓男子今天上午10時許駕車至高雄林園中芸漁港，因路況不熟，下雨視線不清，車子迴轉時，不慎掉落海中，幸車子未沉入前，海巡人員即時破窗，讓李男自行脫困游出車外。記者石秀華／翻攝

延伸閱讀

金門大橋驚傳八旬翁落海 颱風天搜尋困難

杜蘇芮風雨下午才開始 高雄山區已撤3072人

杜蘇芮颱風小琉球停航 鄉民休克急就醫海巡派艇救援

影／天氣熱漁船船員熱衰竭抽筋昏迷 台中海巡救援後送就醫

相關新聞

台版「浩克」深夜發文向警道歉 但提告求償仍未落幕

台版「浩克」朱姓男子今年5月大鬧超商，因警方到場噴辣椒水制伏時攻擊員警，造成員警情緒失控，事後被警棍打到頭破血流，引發社...

天使輪233只漂流貨櫃打撈上岸 1064只確定沉沒

停泊在高雄港外海的帛琉籍貨櫃船「天使輪（Angel）」21日船身進水傾斜沉船，導致約上千只空貨櫃落海。台灣港務公司表示，...

北投警陽明山區暑假3周查3百多輛改裝噪音車 防制危險駕車

北投警分局轄區位處陽明山周邊，暑假期間因民眾出遊活動增多，警方加強攔查排氣管噪音車輛，7月迄今已查報351件疑似改裝排氣...

假冒宜大校方訂200個垃圾桶450萬 竟約學校簽約被戳破

國立宜蘭大學事務組人員及副校長專任助理照片遭不肖人士冒名，向兩家廠商訂購200個、單價2萬2500元的不鏽鋼垃圾桶，總價...

對撞砂石車 小貨車車頭全毀駕駛受困送醫仍昏迷

嘉義縣鹿草鄉今早10點多發生嚴重車禍，一輛小貨車與砂石車對撞，砂石車僅左前方車頭受損，但小貨車車頭嚴重變形、左側後車斗帆...

大溪所長過度關心女警惹議 調整3派出所人事驚動地方

桃園市大溪警分局一名所長指導一名女警勤務，因「過度關心」造成女警困擾，該女警私下反應，該分局擔心「MeToo」事件，內部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦