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金門大橋驚傳八旬翁落海 颱風天搜尋困難

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

80歲的李姓民眾昨晨5點多獨自一人騎機車出門，但直到晚間都音訊全無，家屬趕緊向金寧分駐所報案協尋，警方調閱監視器與多方了解及查證後，發現李姓老翁騎車上橋，懷疑他落海，目前正由金門海巡隊全力在海上搜救中，但還未尋獲。

金城分局今天表示，李姓老翁的家屬是在昨晚8點多才向警方報案失蹤人口，請求緊急協尋，家屬表示，李姓老翁的母親近日剛過世，讓他心情不佳，加上老人家的個性易鑽牛角尖，清早就出門，到了晚間都未返家，也聯繫不上人，擔心颱風天會有危險，希望警方能動員協尋。

警方獲報後，金寧分駐所警方受理後隨即啟動協尋，於金門大橋（金寧往烈嶼方向）自行車及人行道上尋獲老翁所騎乘之機車，初步研判有落水的可能。

金城分局為求謹慎，昨除出動警力於金門大橋周邊尋找外，也通知海岸巡防署、消防局等單位積極搜救中，截至目前仍未尋獲；金門海巡隊昨晚接到通報，有出海搜尋，但搜尋一會，就因為風浪太大，無法持續搜救任務返程；今天因為杜蘇芮颱風來襲，金門出現超強陣風，海上的風浪都很大，目前海巡與消防隊都無法出海搜尋。

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金門大橋昨晨傳出有一老翁落海，目前海巡正全力搜尋中。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋昨晨傳出有一老翁落海，目前海巡正全力搜尋中。記者蔡家蓁／攝影
去年才剛通車的金門大橋昨傳出有民眾落海，目前海巡正全力搜尋中。記者蔡家蓁／攝影
去年才剛通車的金門大橋昨傳出有民眾落海，目前海巡正全力搜尋中。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋昨晨傳出有一老翁落海，現場僅留下機車。記者蔡家蓁／翻攝
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金門大橋

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