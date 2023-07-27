影／颱風夜騎車趴趴走 通緝男拔腿跑百餘公尺難逃新北警逮

蔡姓男子昨晚颱風夜騎機車於新北巿土城區四處閒逛，遇土城警方攔查確認是毒品通緝犯，蔡竟立馬棄車拔腿就跑，員警徒步追了約150公尺才順利將人壓制在地當場依法逮捕，警詢後今天依法解送新北地檢署歸案。

新北市土城警分局金城派出所員警許紘緯昨晚颱風夜巡邏行經土城區擺接堡路與員福街口，見蔡姓男子（34歲）騎機車行跡十分可疑，一路尾隨在擺街堡路與成功水門攔下盤查，並要求蔡下車並拔掉車鑰匙，蔡男起初很配合，聽到員警說確認是新北地檢署發布的毒品通緝犯，二話不說，立馬轉身棄車拔腿就跑。