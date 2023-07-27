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颱風來襲街友躲風雨連打求助電話 警消忙翻

聯合報／ 記者林保光／即時報導

杜蘇芮颱風來襲，常窩在高雄市小港區高雄公園的陳姓街友，疑為了躲風雨，今天上午連打求助電話，要救護車送他到醫院，令警、消在颱風天疲於奔命。

今天上午高雄地區風雨還不大，但下午以後可能會有強風驟雨，陳姓街友喝米酒喝得醉意甚濃，先打了2通電話，向119求救，稱他肚子痛要去醫院，但因沒急迫狀況，救護車沒載他。

上午11點20分許，這名陳姓街友又打119，稱他「被打」，頭部受傷，要去醫院。警、消據報趕到高雄公園發現又是他，而且救護員檢傷，發覺他的頭部並沒受傷，又是謊報，但他仍一再說要去醫院，救護人員沒同意，要他自行去醫院。

警方警告陳，謊報可能浪費社會資源，如果再謊報，就依社會秩序維護法查辦，陳才離去。

高雄公園1名街友在颱風天連打求助電話，要警消送他去醫院。圖非當事人。記者林保光／翻攝
高雄公園1名街友在颱風天連打求助電話，要警消送他去醫院。圖非當事人。記者林保光／翻攝

杜蘇芮颱風

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