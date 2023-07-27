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銀行員阻詐太強 詐騙改採面交 男想穩賺面交130萬打水漂

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區葉姓男子日前在IG發現「投資股票穩賺不賠」廣告，加Line掉入詐騙陷阱，自稱代客操盤男子要求投資基金，葉男先後面交現金130萬元，葉男欲領出獲利金，對方要求再付63萬元，葉男配合警方喬裝埋伏，在龍潭中豐路超商面交現金時，逮捕20歲陳姓車手，警方今天上午表示，陳男坦承奉命收錢，警訊後將陳依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

「銀行員阻詐太厲害」，桃園市警局發現最近多起詐騙案，詐騙集團要求被害人「面交」現金儲值方式得逞，是否詐騙集團發覺利用匯款方式，容易被銀行員通報阻詐成功改弦易轍，警方認為確有多起詐騙案採面交得逞，還要觀察。

龍潭警方調查，葉男（45歲）在IG看到一則投資訊息，好奇點擊加入LIN群組，對方自稱股票操作員代客盤，慫恿他投資，誆稱「保證獲利穩賺不賠」，看到股市上漲，他依指示先後兩次面交130萬元，後來看到獲利要領出，對方卻說帳戶出問題，要再付63萬元投資金就可領現，他驚覺受騙報案。

警方組成專案小組，要求葉男配合同意約在龍潭區中豐路一家超商面交現金，員警偽裝超商顧客在店內喝飲料埋伏，趁詐騙集團車手陳男出現拿錢時，上前逮捕及査獲假冒「長和資本公司工作證及公司印章、詐取被害人單據。

陳男坦承，他失業缺錢花用，應徵網路工作幫人收款。警訊後陳男依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送桃檢偵辦，警方呼籲，年輕人打工要注意工作陷阱以免違法，民眾不要輕信投資穩賺不賠詐騙手法，避免得不償失。

桃園葉姓男子被詐騙130萬元報案，警方逮捕車手，查扣假工作證、公司章證物法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園葉姓男子被詐騙130萬元報案，警方逮捕車手，查扣假工作證、公司章證物法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園葉姓男子被詐騙130萬元報案，警方逮捕年輕失業淪車手的陳男（右）法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園葉姓男子被詐騙130萬元報案，警方逮捕年輕失業淪車手的陳男（右）法辦。記者曾增勳／翻攝

詐騙集團

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