雲林翁颱風夜騎車外出 今晨遭發現亡嘉義山區水溝

一名約70歲陳姓老翁，颱風深夜不明原因從雲林獨自騎腳踏車到嘉義竹崎內埔村徘徊，今清晨6點被路人發現老翁仰躺在內埔往頂埔159縣外環道，上坡500公尺轉彎處旁50公分寬水溝內，已無生命跡象，警消送醫急救仍不治，詳細事故死亡原因待檢警今相驗調查釐清。

據了解，70歲陳姓老翁家住雲林，在今天凌晨4、5點左右獨自騎腳踏車於竹崎鄉內埔村159縣道往番路方向，不明原因，騎著車不斷來回移動，疑似迷失方向。

沒想到清晨6時多，路人行經該路段，見一輛腳踏車倒在路邊，下車察看，驚見老翁仰躺在僅50公分寬水溝內，呼叫已無反應，趕緊通報警消救援。