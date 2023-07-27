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雲林翁颱風夜騎車外出 今晨遭發現亡嘉義山區水溝

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

一名約70歲陳姓老翁，颱風深夜不明原因從雲林獨自騎腳踏車到嘉義竹崎內埔村徘徊，今清晨6點被路人發現老翁仰躺在內埔往頂埔159縣外環道，上坡500公尺轉彎處旁50公分寬水溝內，已無生命跡象，警消送醫急救仍不治，詳細事故死亡原因待檢警今相驗調查釐清。

據了解，70歲陳姓老翁家住雲林，在今天凌晨4、5點左右獨自騎腳踏車於竹崎鄉內埔村159縣道往番路方向，不明原因，騎著車不斷來回移動，疑似迷失方向。

沒想到清晨6時多，路人行經該路段，見一輛腳踏車倒在路邊，下車察看，驚見老翁仰躺在僅50公分寬水溝內，呼叫已無反應，趕緊通報警消救援。

嘉縣消防局接獲通報，立即派竹崎分隊前往救助，抵現場該老翁身上無明顯外傷，失去生命跡象，送竹崎灣榮急救，仍宣告不治；詳細事故及死因待檢警相驗調查釐清。

嘉義縣今凌晨發生一起70多歲陳姓老翁，離奇仰躺於竹崎內埔159縣道旁水溝內死亡案件。圖／截取自google maps
嘉義縣今凌晨發生一起70多歲陳姓老翁，離奇仰躺於竹崎內埔159縣道旁水溝內死亡案件。圖／截取自google maps

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