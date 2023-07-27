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天使輪233只漂流貨櫃打撈上岸 1064只確定沉沒

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

停泊在高雄港外海的帛琉籍貨櫃船「天使輪（Angel）」21日船身進水傾斜沉船，導致約上千只空貨櫃落海。台灣港務公司表示，截至今天上午9點已拖運上岸233只貨櫃，擱淺於南星灣、南星灣沿岸至鳳鼻頭消波塊上仍有52只，另約有1064只於打撈拖帶過程中沉沒或隨船自然沉沒。

台灣港務公司指出，截至今天上午9點，掌握天使輪所載運1349只空櫃中，已拖運上岸貨櫃233只，擱淺於南星灣內靜穩海域貨櫃有31只，擱淺於南星灣沿岸至鳳鼻頭消波塊上貨櫃有21只，另於打撈拖帶過程中沉沒貨櫃計有87只，其餘隨船及自然沉沒貨櫃約有977只。

港務公司表示，昨天配合空拍已逐一將漂流貨櫃予以標記，同時透過高雄市政府海洋局、海保署及航港局南部航務中心參與共同確認擱淺貨櫃位置，今天上午8點由港務公司與海事工程公司派員及空拍機再次赴現場勘查，確認擱淺於南星灣內靜穩海域31只貨櫃位置無變化。

港務公司指出，交通部次長祁文中今天上午9點與港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良及執行副總經理王錦榮召開第6次應變中心會議。針對沉船浮油，由海事工程公司潛水等作業人員及作業船隻於岸上待命，若發現海面上有油污及於海象條件許可下，立即出動清汙，同時協同地方政府及各區漁會等單位建立聯繫窗口，以利及時啟動緊急應變作為。

交通部次長祁文中今天上午9點與港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良及執行副總經理王錦榮召開第6次應變中心會議。圖／台灣港務公司提供
交通部次長祁文中今天上午9點與港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良及執行副總經理王錦榮召開第6次應變中心會議。圖／台灣港務公司提供
南星灣今天上午現場狀況。圖／台灣港務公司提供
南星灣今天上午現場狀況。圖／台灣港務公司提供

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