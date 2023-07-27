天使輪233只漂流貨櫃打撈上岸 1064只確定沉沒

停泊在高雄港外海的帛琉籍貨櫃船「天使輪（Angel）」21日船身進水傾斜沉船，導致約上千只空貨櫃落海。台灣港務公司表示，截至今天上午9點已拖運上岸233只貨櫃，擱淺於南星灣、南星灣沿岸至鳳鼻頭消波塊上仍有52只，另約有1064只於打撈拖帶過程中沉沒或隨船自然沉沒。

台灣港務公司指出，截至今天上午9點，掌握天使輪所載運1349只空櫃中，已拖運上岸貨櫃233只，擱淺於南星灣內靜穩海域貨櫃有31只，擱淺於南星灣沿岸至鳳鼻頭消波塊上貨櫃有21只，另於打撈拖帶過程中沉沒貨櫃計有87只，其餘隨船及自然沉沒貨櫃約有977只。

港務公司表示，昨天配合空拍已逐一將漂流貨櫃予以標記，同時透過高雄市政府海洋局、海保署及航港局南部航務中心參與共同確認擱淺貨櫃位置，今天上午8點由港務公司與海事工程公司派員及空拍機再次赴現場勘查，確認擱淺於南星灣內靜穩海域31只貨櫃位置無變化。